La cause était une septicémie, a déclaré son fils, Stephen Richards. La mort de M. Richards – même certains éditeurs pourraient être en désaccord sur la forme possessive préférée de son nom de famille, que ce soit «Richards» ou «Richards» – a déjà été rapportée dans des publications telles que le Boston Standard et le Lincolnite of Lincolnshire.

Dans l’univers des taons grammaticaux – un manteau que beaucoup d’entre eux portent fièrement – M. Richards représentait une espèce particulièrement engagée. Journaliste à la retraite, il a passé 35 ans à travailler pour des journaux régionaux en Angleterre, principalement en tant que reporter. Mais il a également fait un passage en tant que rédacteur en chef, purgeant la copie des fautes d’orthographe, des erreurs grammaticales et des erreurs d’utilisation.

Même les rédacteurs les plus charitables peuvent changer «étalage» en «bafou» et «déborder» en «pore over» un nombre limité de fois avant que l’exaspération ne s’installe. À la fin de sa carrière, M. Richards en avait «assez de corriger les journalistes. «copie» et a déclaré au Wall Street Journal qu’il «avait décidé de faire quelque chose» au sujet d’une catégorie d’erreur courante et particulièrement vexante.

En 2001, il fonde l’Apostrophe Protection Society. Le nom de son association reflétait sa vision du minuscule signe de ponctuation comme une «pauvre créature sans défense», son existence même en danger alors que la technologie encourageait de plus en plus la vitesse au détriment de la précision grammaticale et que la population anglophone sombrait, aux yeux des plus curieux des sticklers , en une forme honteuse de semi-alphabétisation.

Au début, les rangs de la société se composaient de M. Richards et de son fils. Mais lorsque le Daily Telegraph a publié un article sur leur quête, M. Richards a déclaré avoir reçu 500 lettres du Royaume-Uni et du monde entier – y compris des États-Unis, les anciennes colonies où, selon de nombreux Britanniques, la langue anglaise avait été assailli presque au-delà de la reconnaissance.

Ces missives provenaient de grammairiens qui n’avaient pas besoin de rappeler les bons usages de l’apostrophe: pour indiquer la possession, comme dans «M. Le but de la vie de Richards », ou de remplacer des lettres omises dans la contraction de mots tels que« ne pouvait pas », comme dans« Il ne pouvait tout simplement plus le supporter. » Ils n’avaient pas non plus besoin d’être avertis que l’apostrophe ne devrait pas être utilisée pour faire un nom pluriel singulier.

M. Richards et ses camarades les plus enthousiastes ont commencé à collecter des preuves photographiques, qu’ils ont postées sur leur site Web, de l’étendue de l’abus d’apostrophe moderne: une ligne déclarant que «Diamond’s Are Forever», une enseigne manuscrite de magasin annonçant «BEAUCOUP DE JOUETS À L’INTÉRIEUR» et un kiosque à journaux où les lecteurs pouvaient trouver «NOUVEAUTÉS ET MAGAZINES». Ils ont découvert un salon d’art corporel qui s’annonçait comme offrant «TATTOO’S», une erreur inquiétante pour un établissement dont le service principal était l’encrage permanent de la peau.

Plus irritant pour M. Richards que le mauvais usage de l’apostrophe était son omission, la manière insouciante dont le petit gribouillage était si souvent jeté au vent. Il a été particulièrement consterné lorsque plusieurs villes anglaises, apparemment pour faciliter l’utilisation d’appareils GPS, ont éliminé les apostrophes des noms officiels des rues et d’autres points de repère, produisant des abominations telles que «St. Pauls Square. »

Une autre déception est survenue lorsque le vénérable libraire Waterstone’s est devenu Waterstones. Si «McDonald’s peut faire les choses correctement, alors pourquoi Waterstones ne le peut-il pas?» dit-il au Telegraph. «On espère vraiment qu’une librairie est le dernier endroit où l’anglais est aussi slapdash.»

Aussi ponctuel qu’ait pu être M. Richards, il a déclaré au New York Times qu’il y avait de nombreux grammairiens plus «militants» que lui. Un «justicier» nocturne autoproclamé a parcouru Bristol, en Angleterre, corrigeant des apostrophes errantes sur les panneaux de signalisation et dans les vitrines des magasins sous le manteau de l’obscurité.

M. Richards préférait une campagne de lettres plus pacifique.

«Cher Monsieur ou Madame,» a commencé l’avis standard de son groupe. «Parce qu’il semble y avoir un doute sur l’utilisation de l’apostrophe, nous prenons la liberté d’attirer votre attention sur une utilisation incorrecte.»

« Nous tenons à souligner que nous n’avons pas l’intention de critiquer », a ajouté la lettre, « mais nous vous rappelons simplement une utilisation correcte si vous souhaitez corriger l’erreur. »

Malgré tous les efforts de la société, l’utilisation abusive de l’apostrophe a proliféré, d’autant plus que les textos sont devenus une forme principale de communication et que la ponctuation est de plus en plus utilisée par la capitalisation.

Internet «ne comprend tout simplement pas l’apostrophe», a déclaré Mary Norris, rédactrice en chef de longue date au magazine New Yorker et auteur de livres dont «Between You & Me: Confessions of a Comma Queen», a déclaré dans une interview.

«Il y a une tendance à retirer tout ce qui a l’air« extra »ou qui est un peu raffiné, tout ce qui peut être fait sans», a-t-elle ajouté. «Cela me rend un peu triste. Une grande partie de la beauté réside dans ces détails. Ils montrent que vous vous souciez.

En 2019, M. Richards a annoncé – «avec regret» – la fermeture de l’Apostrophe Protection Society. Il avait 96 ans et «réduisait». De plus, a-t-il concédé, « l’ignorance et la paresse présentes dans les temps modernes ont gagné! »

Mignon Fogarty, animateur du podcast «Grammar Girl» et auteur de plusieurs livres sur le langage, est plus optimiste. Dans une interview, elle a noté qu’au cours des cinq siècles environ depuis l’introduction de l’apostrophe, aucun ensemble cohérent de règles n’a régi son utilisation. Il y a quelques décennies à peine, les adeptes du style ont renversé la pratique de longue date consistant à utiliser une apostrophe en se référant à une décennie (par exemple, «les années 1950»); aujourd’hui, «les années 50», sans apostrophe, est privilégiée.

Même Shakespeare et Benjamin Franklin, selon Merriam-Webster, ont parfois utilisé l’apostrophe «bon gré mal gré».

De telles curiosités historiques étaient peu de consolation pour M. Richards. «C’était inévitable», a-t-il déclaré au Scottish Daily Mail. «L’apostrophe est en train de mourir.» Il avait peut-être détecté pour la première fois son hochet mortel lorsqu’il proposa à un restaurateur de supprimer l’apostrophe dans une enseigne annonçant la vente de «café».

«J’ai dit très poliment: ‘Ce n’est pas nécessaire. C’est un pluriel », a rappelé M. Richards. «Mais l’homme a dit: ‘Je pense que ça va mieux avec une apostrophe.’ Et que pouvez-vous dire à cela?

John Belton Richards est né à Londres le 17 septembre 1923. Son père était employé par la poste et sa mère dans un magasin.

M. Richards a travaillé dans une série de journaux à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, prenant sa retraite de la West Sussex Gazette en 1988.

Son mariage avec Hélène Roth s’est soldé par un divorce. Outre leur fils, de Londres, les survivants comprennent une fille, Katherine Richards de Brighton, en Angleterre; et un petit-fils.

Les efforts de M. Richards en faveur de l’apostrophe ne sont pas restés sans reconnaissance. En 2001, il a reçu le prix Ig Nobel de littérature – décerné à l’Université de Harvard par la revue satirique Annals of Improbable Research – et en 2015, il a été présenté dans un calendrier imprimé par le Dull Men’s Club of Britain. (Le modèle pendant un autre mois a montré sa collection de cônes de signalisation orange.)

Des discussions acerbes sur la disparition de l’apostrophe ont incité certains débatteurs à soutenir que, en tant que signe de ponctuation, cela n’avait jamais eu beaucoup d’importance, de toute façon. L’apostrophe, soutenaient-ils, n’avait que peu ou pas de sens qui n’était pas déjà évident dans le contexte d’une phrase. Par comparaison, une virgule et un deux-points pourraient transformer le vieux cheval de bataille de la pédanterie grammaticale de «Une femme, sans son homme, n’est rien», en «Une femme: sans elle, l’homme n’est rien.»

Confronté à de tels arguments, M. Richards a tracé un contre-exemple.

«Il suffit de prendre le panneau devant un immeuble», a-t-il dit un jour au magazine Slate. « Refus des résidents d’être placés dans des bacs. Supprimez l’apostrophe et vous verrez un avis très différent. »

En fin de compte, il a dit que cela ne le dérangeait pas si les gens le voyaient comme un grondeur.