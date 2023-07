John Rich se souvient d’avoir assisté au CMA Fest à 16 ans pour regarder les Judds: « C’était le plus grand frisson »

John Rich se souvient encore de la première fois où il a assisté au CMA Fest, un festival dédié aux fans de musique country, à l’adolescence.

Rich, qui avait 16 ans à l’époque, a économisé son argent pour voir les Judds jouer en direct.

« La première fois que je suis venu, j’avais environ 16 ou 17 ans, j’ai économisé mon argent. J’ai acheté un billet pour Fan Fare [now named CMA Fest] pour venir voir les Judds : Wynonna et Naomi », a déclaré Rich à Fox News Digital en juin lorsque le CMA Fest 2023 se jouait.

Il a poursuivi: « C’était le plus grand frisson que j’ai jamais eu à ce moment de ma vie parce que je me suis rapproché de certains de mes héros de la musique country. »

JOHN RICH RÉAGIT À LA DÉCISION DE GARTH BROOKS DE VENDRE « CHAQUE MARQUE DE BIÈRE » AU MILIEU DU DRAME BUD LIGHT

REGARDER: John Rich se souvient d’avoir assisté au CMA Fest pour la première fois

Bien que Rich n’ait pas joué au CMA Fest de cette année – il a présenté un spectacle dans son bar du centre-ville de Nashville, Redneck Riviera – Jason Aldean l’a fait, et il a exprimé à Fox News Digital qu’il était très heureux de participer au 50e anniversaire du festival.

« Quand je repense à la façon dont tout cela a commencé, c’était bien avant que j’arrive en ville et avant que l’un d’entre nous n’arrive en ville », a déclaré Aldean en juin. « Être l’un des artistes qui peut continuer ça, pour moi, c’est vraiment cool. »

JASON ALDEAN RÉCUPÉRANT APRÈS UNE SORTIE BRUTE DE CONCERT EN RAISON D’UN ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR: « C’ÉTAIT ASSEZ INTENSE »

Il a poursuivi: « Cela n’a fait que s’agrandir et s’améliorer chaque année. C’est toujours bon d’en faire partie et de faire partie de l’histoire de la musique country. »

REGARDER: Jason Aldean parle du 50e anniversaire du CMA Fest

Adam Doleac a fait écho à la déclaration d’Aldean, disant que chaque année, le festival est « tous mes copains au même endroit qui jouent des spectacles ».

« Il a les meilleurs fans de musique country tous au même endroit », a-t-il poursuivi. « Nous jouons des spectacles pour des gens qui voulaient que nous jouions depuis longtemps. C’est une excellente semaine. »

Luc Bryan, Tim McGraw et Dierks Bentley ont fait la une de l’événement populaire du week-end organisé par la Country Music Association le mois dernier.

Bentley a parlé de l’organisation du CMA Fest 2023 avec Lainey Wilson et Elle King: « Je me sens vraiment chanceuse d’être l’hôte avec les deux. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Wilson a lancé le CMA Fest avec Tractor Supply Co. pour accueillir la Bell Bottom Barn Dance. L’événement sur invitation seulement était plein de membres du fan club de Wilson et comprenait des performances du chanteur « Heart Like a Truck » et des membres du « Programme d’artistes émergents » de Tractor Supply.

À propos de la co-animation avec King et Wilson, Bentley a ajouté : « Une grande partie de l’hébergement consiste simplement à passer du temps ensemble. J’aime être avec eux deux, ce sont des gens formidables, de grands artistes, j’ai un immense respect pour eux. Ils sont tous les deux très drôle de manières complètement différentes, et ce sont juste de bons amis. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le spécial CMA Fest 2023 devrait être diffusé le 19 juillet sur ABC à 20 h HE et sur Hulu le lendemain.