John Rich se moque des critiques de la culture et déclare que « personne ne peut plus accepter une blague »

John Rich dit la vérité dans son nouvel album – « The Country Truth », c’est-à-dire.

Dans une interview exclusive avec Fox News Digital, Rich a expliqué comment le catalogue (publié par son propre label Rich Records) est rempli d’hymnes et d’anecdotes qui touchent un peu à tout ce qu’il a vécu ces dernières années, mais que le « titre en quelque sorte parle de lui-même. »

« C’est une collection de chansons que j’ai écrites, enregistrées et qui sont de vraies déclarations sous la forme de chansons que si j’étais sur un label majeur, vous n’entendrez probablement jamais ces chansons parce qu’elles sont si vraies », a déclaré Rich. « Je veux dire, ils comprennent – ​​ils y vont droit. Que ce soit des chansons drôles – certaines sont vraiment drôles, certaines sont plus sérieuses, certaines parlent de ma famille. J’ai une chanson sur mes deux fils. J’ai a une chanson sur mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Mais, j’ai aussi des chansons de fête. C’est donc une sorte de recueil de ce que je ressens au cours des dernières années et de ce que je pense que la plupart des Américains ressentent aussi. Et c’est la vérité comme je le vois. »

L’inspiration était littéralement partout pour que Rich écrive le premier single, « I’m Offended ». Il s’est inspiré de « l’absurdité » de l’actualité tout en écrivant son dernier tube, et a même admis être « coupable » de lire dans le sensationnalisme, mais espérait que les fans pourraient avoir un « gros rire » de la nouvelle musique – comme il l’avait prévu.

« Je regarde notre pays et je ne vois rien de drôle. Peu importe où vous regardez. C’est juste plus de mauvaises nouvelles et plus de mauvaises nouvelles », a déclaré Rich. « Alors j’ai pensé, vous savez ce dont l’Amérique a besoin en ce moment? Ils ont besoin de quelque chose de drôle. Ils ont besoin de quelque chose pour sortir avec quoi ils peuvent rire et mettre un sourire sur leur visage. J’en suis coupable aussi, que tout le monde soit offensé par quelque chose tout le temps.

« Peu importe si vous êtes à droite, à gauche ou au milieu. Tout est offensant tout le temps. Je veux dire, personne ne peut plus prendre une blague. »

Il a ajouté : « Alors j’ai écrit cette chanson qui dit : ‘Je suis offensé que tu sois offensé. Soyons tous offensés ce soir. Je vais nous commander une bière. On peut s’asseoir ici et crier, crier, jurer et faire des histoires et se battre, yeehaw … ‘comme se moquer de l’absurdité de la façon dont notre pays est en ce moment parce que c’est tellement ridicule. »

Le fondateur du whisky Redneck Riviera a doublé ses propres difficultés à s’abstenir d’émissions moins qu’édifiantes. « Mais comme je l’ai dit, je suis aussi coupable », a déclaré Rich. « C’est donc la première chanson qui sort, et je pense que les gens vont vraiment rire aux éclats. »

Le chanteur principal de Big & Rich n’a pas eu à chercher trop loin pour s’inspirer de la chanson et a joué sur sa propre frustration face à l’actualité.

« Quand vous voyez des gens devenir fous à Disneyland, vous savez, ou quelque chose comme ça, vous vous dites : ‘Oh, maintenant ils se moquent de Disneyland.’ C’est… Je n’arrive pas à y croire. Tu t’énerves à ce sujet, et tu te dis : « Eh bien, attends une minute. C’est un parc à thème. Je n’ai pas besoin d’y aller. Pourquoi suis-je, toi sais, pourquoi suis-je offensé – peu importe. Gérez votre entreprise comme vous le souhaitez. Je n’irai peut-être pas là-bas, mais bon, ça va.

« Vous vous retrouvez tout remué par tout ce qui se passe, et il semble que cela ne se termine jamais. Et alors j’ai juste pensé, vous savez quoi? Réunissons-nous tous et offensons-nous les uns les autres et buvons une bière. Que diriez-vous de ça ? Ce qui est un peu comme, jeter de l’eau froide sur la situation, être un Américain pendant une minute et juste passer du bon temps les uns avec les autres pour changer. »

Rich espérait que les fans pourraient à nouveau passer un bon moment quand il s’agirait de voir de la musique live également. Le musicien primé a joué pendant des décennies et devant des centaines de milliers de personnes.

Parlant de son expérience personnelle, il a offert des conseils à d’autres stars au milieu du dernier engouement des fans lançant des objets sur des artistes sur scène (Kelsea Ballerini, Bebe Rexha et Harry Styles étaient trois des nombreux musiciens touchés lors d’un concert cet été.)

« Oui, j’ai eu certaines de ces choses qui m’ont été lancées. Plus d’emplois que je ne peux en compter », a déclaré Rich. « Maintenant, j’ai commencé avec le groupe Lonestar dans les années 90, donc j’ai esquivé les bouteilles de bière, j’ai esquivé les tasses en solo, j’ai esquivé les bottes… J’ai vu des gars retirer les bottes et les jeter Alors maintenant, ce n’est pas nouveau.

« Nous avions l’habitude d’avoir des bars au Texas. Nous les appelions des grillages à poules où ils mettaient en fait une clôture en grillage devant la scène au cas où quelqu’un jetterait quelque chose. »

Rich a ajouté : « En fait, dans la vidéo de ma nouvelle chanson, ‘I’m Offended’, je chante sur la scène Redneck Riviera avec une clôture en grillage devant moi. Et bien sûr, tout le monde est offensé, n’est-ce pas ? » Alors tu ferais mieux d’avoir du grillage à poule. Et ils jettent des bouteilles de bière et des trucs qui se brisent partout. Alors oui, ce n’est pas nouveau. »