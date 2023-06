John Rich réagit à la décision de Garth Brooks de vendre «toutes les marques de bière» au milieu du drame Bud Light

La star de la musique country John Rich a pesé sur la décision de son collègue musicien Garth Brooks de servir « toutes les marques de bière » à son prochain spot de Nashville, Tennessee, alors que Bud Light continue de faire face à des réactions négatives.

Vendredi, Fox News Digital a rencontré le chanteur de Big & Rich dans son propre bar Redneck Riviera à Nashville alors qu’il se préparait pour le CMA Fest.

« Garth Brooks a toujours été le gars qui a dit, ‘tout le monde vient à mon émission' », a déclaré Rich à Fox News Digital. « C’est quelque chose que nous aimons chez Garth. Vous savez, il fait sa musique pour tout le monde. Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit. Vous faites votre musique pour tout le monde. La bière est aussi pour tout le monde. »

« Si Garth sert du Bud Light dans son bar, ça va. Garth peut le faire. Garth pourrait découvrir que peu de gens vont le commander », a-t-il expliqué. « Et en fin de compte, vous devez mettre des choses dans votre établissement que les gens vont acheter si vous voulez diriger une entreprise prospère. Donc, il pourrait le découvrir. »

Brooks est probablement concentré sur la volonté de rassembler un pays divisé, selon Rich.

« Je pense qu’il voit probablement la douleur et la division qui se produisent dans le pays et veut essayer d’aider cela », a déclaré le musicien à Fox News Digital. « Si je connais du tout Garth, et que je le connais un peu, c’est probablement l’impulsion derrière une déclaration comme celle-là. Alors, tant mieux pour lui. Je lui souhaite le meilleur. »

Brooks et Rich ne sont que deux des musiciens qui ont pris parti dans la controverse Bud Light après que le géant de la bière a envoyé à la star transgenre de TikTok, Dylan Mulvaney, un pack de bière personnalisé à l’effigie de l’influenceur dans le cadre d’une publicité pour le concours March Madness de l’entreprise.

Brooks’ Friends In Low Places Bar & Honky Tonk est toujours en construction, à l’heure actuelle, au centre-ville de Nashville. Une fois ouvert, « toutes les marques de bière » seront disponibles, selon le crooner de musique country.

« Je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez en sécurité, je veux que ce soit un endroit où vous avez l’impression qu’il y a des manières et des gens qui se ressemblent. Et oui, nous allons servir toutes les marques de bière. Nous sommes juste . Ce n’est pas notre décision à prendre », a déclaré Brooks à Billboard. « Notre truc, c’est ceci : si vous [are let] dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes un trou du cul, il y a plein d’autres endroits dans le bas de Broadway. »

Rich avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’il « n’allait plus stocker » Bud Light à Redneck Riviera.

« Les clients ne vont pas le commander », a déclaré Rich à l’époque. « Je ne vais pas le stocker. Nous n’avons qu’un espace limité. J’ai un bar limité. C’est comme… Je dois mettre de la bière, du whisky et des vodkas ici que les gens veulent acheter et ils veulent pour soutenir… Et mon frère, je peux vous dire tout de suite, c’est une attitude vicieuse envers Bud Light. »

Bud Light, qui continue de faire face aux réactions négatives des consommateurs, a connu une autre période de sept jours de baisse des ventes aux États-Unis au cours de la dernière semaine complète de mai.

Pour la semaine se terminant le 27 mai, les données NielsenIQ que Bump Williams Consulting a fournies à FOX Business ont montré que Lumière de bourgeon a enregistré une baisse de 23,9 % de ses ventes en dollars par rapport à il y a un an. Les ventes de la marque appartenant à Anheuser-Busch ont chuté de 24,5 % au cours des quatre dernières semaines se terminant par celle-là, selon les données.

Si Bud Light continue d’afficher une baisse des ventes de 20 % dans les semaines précédant le 4 juillet, certains détaillants « vont être obligés de commencer à réaffecter l’espace des étagères » à d’autres marques, a déclaré Bump Williams, PDG de Bump Williams Consulting, à FOX Business. mardi.

