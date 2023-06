John Rich dénonce la « culture éveillée », dit que les gens n’en veulent pas « en face comme un porte-voix »

John Rich croit que quelques dénominateurs communs rapprochent les gens.

Juste avant sa performance électrique au CMA Fest, le chanteur de Big & Rich a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que sa marque de whisky Redneck Riviera et son bar à Nashville représentent quelque chose – et il est convaincu qu’une population croissante le fait aussi.

Le chanteur « Save a Horse » a retiré Bud Light de son bar de Nashville en avril au milieu d’une controverse avec une campagne de marketing Budweiser mettant en vedette la star transgenre de TikTok Dylan Mulvaney. Il a dit que le breuvage était son plus gros vendeur, mais avec les nouvelles publicités, Rich ne pouvait pas amener les clients à acheter Bud Light.

« Je pense que les gens en ont finalement assez de voir la culture éveillée se retrouver devant eux comme un porte-voix à chaque fois qu’ils se retournent », a-t-il déclaré. « Vous savez, à la fin d’une journée de dur labeur, vous voulez prendre une bière bien fraîche. C’est comme votre récompense pour avoir travaillé dur toute la journée. La dernière chose qu’un homme ou une femme souhaite, c’est de se faire claquer la culture au visage. . Ils ne veulent tout simplement pas ça.

Il a ajouté: « Alors ils l’ont rejeté, rejeté de tout cœur, et nous sommes passés à d’autres bières. »

Au lieu de jeter la bière, il a laissé ses clients « décider » quoi faire.

« Eh bien, cinq ou six jours passent, et mon directeur général m’appelle et me dit : ‘Eh bien, nous avons vendu un total de zéro Bud Lights' », se souvient Rich. « J’ai dit: » Eh bien, sur combien de Bud Light sommes-nous assis là-bas? Il a dit : « 118 caisses et 8 fûts. Qu’est-ce que tu veux que j’en fasse ? » »

Le responsable de Rich a déclaré que les clients ne « toucheraient » pas la Bud Light après l’échec de la campagne publicitaire.

« J’ai dit: » Eh bien, appelez le distributeur et demandez-lui de venir le chercher. C’est donc la première fois, je pense, dans l’histoire qu’un camion de bière prend de la bière dans un bar au lieu de la déposer dans un bar. »

Rich a déclaré qu’il n’avait pas perdu « un sou d’affaires » depuis qu’il avait retiré Bud Light de son bar, qui a ouvert ses portes en 2018.

« Je pense que la majorité des gens, qu’ils soient de gauche, de droite ou autre, se soucient de leur famille », a-t-il déclaré. « Je pense qu’ils respectent nos militaires. Je pense qu’ils aiment, apprécient et chérissent leur liberté. »

Il ajouta, « Je pense que la plupart des gens n’aiment pas ce qu’ils voient se passer dans le pays. Cela est confirmé par des sondages selon lesquels 82 % des Américains pensent que nous sommes dans la mauvaise direction en ce moment. 82 % des Américains ne sont pas d’accord sur le type de glace qu’ils aiment, mais ils sont d’accord sur le fait qu’ils n’aiment pas ce qui se passe dans le pays en ce moment. »

La star de la country n’a pas été surprise par la baisse des ventes de Bud Light, mais s’est demandé pourquoi l’entreprise commercialiserait un produit qui « ferait les gens choisir leur camp ».

« Je pense que l’une des choses les plus cool à propos d’une bonne bière froide est que vous pouvez être debout dans un bar, et vous buvez une Bud Light et le gars en bas du bar à côté de vous – qui ne vous ressemble en rien et vous êtes à peu près sûr que vous ne seriez pas d’accord sur tout – c’est aussi boire une Bud Light », a-t-il déclaré. « Il y a un point commun qui se passe au bar. »

Il a dit: « Ils en ont fait une question politique et sociale sur la bière que vous buvez, et je pense que c’est une triste déclaration pour notre pays en ce moment. Mais bon, c’est leur argent. C’est leur marque. Ils peuvent le commercialiser comme ils veulent , mais les Américains ont réagi de manière très forte. »

Rich n’a aucun problème à vendre son whisky Redneck Riviera, qui, selon lui, s’envole des étagères avec un plan marketing pour le soutenir.

« Alors que d’autres marques décident de commercialiser leurs produits comme elles le souhaitent, pour moi, c’est très simple », a-t-il déclaré. « Redneck Riviera parle de Dieu, de la famille, du pays. Nous célébrons le travail acharné, nous célébrons le patriotisme.

« Nous célébrons ce qui fait de notre pays le plus grand pays qui ait jamais existé dans l’histoire de la Terre. Nous sommes le seul pays qui ait jamais dit à ses citoyens que Dieu leur avait donné le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. »

Rich a dit qu’il y avait un « mot de fantaisie » pour définir ces droits.

« Inaliénable. Inaliénable droits, c’est-à-dire que ces droits ne vous ont pas été accordés par le gouvernement », a-t-il dit. « Ils vous ont été accordés lorsque vous êtes né, et personne ne peut vous les retirer. Et nous célébrons cela dans ce pays. »

Interrogé sur la décision de Garth Brooks de vendre Bud Light dans son propre bar de Nashville, le musicien de « That’s Why I Pray » a déclaré que cela dépendait entièrement de lui.

« Garth Brooks a toujours été le gars qui a dit, ‘tout le monde vient à mon émission' », a déclaré Rich à Fox News Digital. « C’est quelque chose que nous aimons chez Garth. Vous savez, il fait sa musique pour tout le monde. Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit. Vous faites votre musique pour tout le monde. La bière est aussi pour tout le monde. »

« Si Garth sert du Bud Light dans son bar, ça va. Garth peut le faire. Garth pourrait découvrir que peu de gens vont le commander », a-t-il expliqué. « Et en fin de compte, vous devez mettre des choses dans votre établissement que les gens vont acheter si vous voulez diriger une entreprise prospère. Donc, il pourrait le découvrir. »

Brooks est probablement concentré sur la volonté de rassembler un pays divisé, selon Rich.

« Je pense qu’il voit probablement la douleur et la division qui se produisent dans le pays et veut essayer d’aider cela », a déclaré le musicien à Fox News Digital. « Si je connais du tout Garth, et que je le connais un peu, c’est probablement l’impulsion derrière une déclaration comme celle-là. Alors, tant mieux pour lui. Je lui souhaite le meilleur. »

Brooks et Rich ne sont que deux des musiciens qui ont pris parti sur la controverse Bud Light après que le géant de la bière a envoyé à la star transgenre de TikTok, Dylan Mulvaney, un pack de bière personnalisé à l’effigie de l’influenceur dans le cadre d’une publicité pour le concours March Madness de l’entreprise.

Brooks’ Friends In Low Places Bar & Honky Tonk est toujours en construction dans le centre-ville de Nashville. Une fois ouvert, « toutes les marques de bière » seront disponibles, selon le crooner de musique country.

« Je veux que ce soit un endroit où vous vous sentez en sécurité, je veux que ce soit un endroit où vous avez l’impression qu’il y a des manières et des gens qui se ressemblent. Et oui, nous allons servir toutes les marques de bière. Nous sommes juste . Ce n’est pas notre décision à prendre », a déclaré Brooks à Billboard. « Notre truc, c’est ceci : si vous [are let] dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes un trou du cul, il y a beaucoup d’autres endroits dans le bas de Broadway. »

Cependant, Rich n’était pas seulement en ville pour parler de whisky ou de bière. Il a partagé de bons souvenirs du CMA Fest d’il y a des années.

« Nous l’avons appelé Fanfare depuis le tout début parce que tout était à propos des fans, et ça l’est toujours », a-t-il déclaré. « Je pense que tant de fans de musique country étaient le seul genre au monde à organiser un événement spécifique réservé aux fans de la musique – de la musique country. »

Il se souvient avoir économisé de l’argent pour se rendre au festival quand il était adolescent.

« J’ai acheté un billet pour Fanfare pour venir voir les Judds – Wynonna et Naomi. En fait, je me suis aligné et j’ai traversé une ligne devant la scène », a déclaré Rich.

« J’ai pris quelques photos des dames en train de chanter, et c’était le plus grand frisson que j’aie jamais eu à ce moment de ma vie, parce que je me suis rapproché de certains de mes héros de la musique country. Nous pouvons donc faire cela tous les année, venez à Redneck Riviera, chantez pour les fans, rencontrez tout le monde, serrez-leur la main, prenez des photos. C’est une chose incroyable.

