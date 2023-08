John Rich défend Oliver Anthony et Jason Aldean alors que les stars de la country dominent la musique : « Les gars comme nous disent la vérité »

John Rich a félicité Jason Aldean et la star montante de la country Oliver Anthony à la fois pour leur approche directe de l’écriture de chansons et pour leur connexion avec les fans.

Le chanteur de Big & Rich a récemment sorti son album « The Country Truth » sur Rich Records, avec des titres tels que « I’m Offended », « Progress » et « Shut up About Politics ».

Alors qu’Aldean a d’abord fait face à un contrecoup le mois dernier pour son clip « Try That in a Small Town » de son 11e album, les supporters se sont déplacés en masse pour apporter à Jason sa première chanson n ° 1 en carrière sur le Billboard Hot 100. Oliver Anthony profite soudain succès après être devenu le premier artiste à faire ses débuts au n ° 1 cette semaine sans aucun antécédent dans les charts avec son hymne politique « Rich Men North of Richmond ».

« ESSAYER QUE DANS UNE PETITE VILLE » DE JASON ALDEAN S’ENVOLE À NON. 1 SUR BILLBOARD HOT 100 ; L’ÉPOUSE BRETAGNE FÊTE

Rich est fier de ses copains pour avoir dit la vérité.

« Quand un gars comme moi ou Jason ou Oliver Anthony – notre nouveau copain qui vient ici maintenant – quand des gars comme nous disent la vérité dans une chanson, c’est fait exprès », a déclaré Rich en exclusivité à Fox News Digital.

Rich a ajouté: « Je veux dire, c’est dit d’une certaine manière où, vous savez, c’est la vérité. C’est une vraie chanson. Ce n’est pas quelque chose qu’un label a inventé. C’est en fait un gars qui vous dit ce qu’il en pense. «

‘CRAZY PLANE LADY’ TIFFANY GOMAS AURAIT PU APPRENDRE DE LA SENSATION VIRALE OLIVER ANTHONY, DIT L’AUTEUR

Anthony, un ancien ouvrier d’usine de Virginie dont le nom complet est Christopher Anthony Lunsford, est devenu une sensation virale la semaine dernière avec sa chanson révolutionnaire détaillant ses frustrations avec le pays. Il a depuis accumulé plus de 30 millions de vues sur YouTube et a également refusé un contrat d’enregistrement de 8 millions de dollars.

Quand un gars comme moi ou Jason ou Oliver Anthony – notre nouveau pote qui vient ici maintenant – quand des gars comme nous disent la vérité dans une chanson, c’est fait exprès. — John Rich

Dans une publication sur Facebook partagée jeudi, Anthony s’est officiellement présenté à ses millions de nouveaux fans et a admis avoir été choqué par son ascension fulgurante vers la célébrité.

« Je n’ai rien de spécial. Je ne suis pas un bon musicien, je ne suis pas une très bonne personne », a-t-il écrit. « J’ai passé les 5 dernières années à lutter contre la santé mentale et à utiliser de l’alcool pour la noyer. Je suis triste de voir le monde dans l’état dans lequel il se trouve, avec tout le monde qui se bat les uns contre les autres. »

La chanson politiquement chargée amplifiant les frustrations des cols bleus à l’égard des politiciens corrompus à Washington, a grimpé en flèche au sommet du classement des pays iTunes et a détrôné « Try That In A Small Town » de Jason Aldean de la première place du Billboard’s Hot 100.

Avant qu’Aldean ne décroche la première place, « Try That » a fait ses débuts au deuxième rang du Billboard Hot 100.

Aldean a nié que sa chanson ait des connotations raciales à la suite d’une réaction en ligne après la sortie en juillet du clip vidéo de la chanson, initialement sorti en mai. Dans le clip vidéo, Aldean raconte à quel point les petites villes ne supporteraient pas le genre d’émeutes et d’anarchie auxquelles de nombreuses villes du pays ont été confrontées au cours de l’été 2020.

Le chanteur « Got What I’ve Got » a été critiqué pour avoir utilisé le palais de justice du comté de Maury à Columbia, dans le Tennessee, comme toile de fond pour la vidéo. TackleBox, la société de production qui a créé la vidéo, a confirmé que le clip avait été tourné au palais de justice du comté de Maury et a noté qu’il s’agissait d’un « lieu de tournage populaire en dehors de Nashville ».

JASON ALDEAN FAIT L’ÉLOGE DES VALEURS AMÉRICAINES AU CONCERT APRÈS UNE « LONGUE SEMAINE » DE RETOUR À LA VIDÉO : « J’AIME MON PAYS »

Plusieurs vidéoclips et films ont été tournés au même endroit, dont le film Lifetime Original « Steppin ‘into the Holiday » avec Mario Lopez et Jana Kramer.

La société de production a également partagé que le lieu figurait dans un clip de Runaway June pour leur chanson de 2019 « We Were Rich », le film de vacances de Paramount de 2022 « A Nashville Country Christmas » avec Tanya Tucker et le film de 2009 de Miley Cyrus « Hannah Montana : Le film. »

Dans sa déclaration, la société a déclaré: « Tout récit alternatif suggérant la décision de localisation du clip vidéo est faux », et a noté qu’Aldean n’avait pas choisi l’emplacement.

« Eh bien, je connais Jason Aldean avant qu’il n’ait un contrat d’enregistrement. En fait, ses quatre premières chansons à succès – j’étais un auteur-compositeur sur ces quatre chansons, donc j’ai connu le gars quand il était mouillé derrière les oreilles dans cette ville », a déclaré Rich.

« C’est un gars de famille. C’est un patriote. C’est un gars qui travaille dur. Il l’a fait à la dure. Il travaille sur sa carrière depuis longtemps. »

Country Music Television (CMT) a retiré la vidéo de la rotation trois jours après avoir initialement diffusé la vidéo, ont confirmé les représentants de Fox News Digital. CMT n’a pas fourni plus d’informations sur les raisons pour lesquelles la vidéo a été retirée de l’air.

« A cause de ce qu’il dit dans la chanson, que si vous essayez ça dans une petite ville, nous nous soutenons mutuellement ici », a déclaré Rich. « Vous savez, même si nous ne sommes pas nécessairement tous d’accord ou ne venons pas du même morceau de tissu, ne venez pas dans notre ville et mettez le feu à nos bâtiments ou attaquez notre police ou brûlez notre drapeau américain. Vous allez avoir un peu de recul si vous faites cela. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Rich a ajouté : « C’est intéressant de voir comment les gens se sont tellement énervés à gauche quand tout ce que le gars dit, c’est : ‘Hé, mec, tu peux t’en tirer comme ça dans une grande ville où personne ne se connaît et où il n’y a ni loyauté ni parenté. Mais vous ne pouvez pas le faire dans une petite ville. Tout le monde sait que c’est vrai, et la preuve est dans les nouvelles.

Il n’est pas trop inquiet pour son ami, cependant. Rich a plaisanté en disant que la réaction supposée contre Aldean « affecterait considérablement son esprit ».

« Au lieu de vendre 30 000 billets par nuit, il en vendra probablement 50 000, et c’est ainsi que je pense que cela affectera sa carrière. Écoutez, les gens en ont marre des bêtises. Je me fiche de votre politique. Les gens en ont marre qu’on leur mente », a-t-il dit.

« Ils en ont marre de voir le crime se déchaîner. Ils en ont marre que le fentanyl inonde leurs codes postaux. Vous savez, le fentanyl ne fait pas de discrimination sur ce que sont vos politiques. Le crime non plus. Et tout le monde a des enfants, et tout le monde a un l’avenir. Et nous n’aimons pas ce que nous voyons.