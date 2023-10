Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

QLes questions abondent à la suite d’une élection partielle historique des conservateurs, au cours de laquelle Sir Keir Starmer a déclaré avec jubilation que le parti travailliste « redessinait la carte politique ».

Le leader travailliste a déclaré que les électeurs conservateurs se tournaient vers eux parce qu’ils en avaient « marre du déclin et du désespoir du parti pour lequel ils votaient ».

Les conservateurs se préparent désormais à un effacement sans précédent après avoir subi des défaites lors de deux élections partielles âprement disputées, avec d’énormes majorités se désintégrant du jour au lendemain après quelques années désastreuses au cours desquelles le parti semble avoir trébuché d’une crise à l’autre.

Sans surprise, les résultats sismiques des élections partielles ont envoyé une onde de choc au sein du parti conservateur – et nombreux sont ceux qui se posent des questions sur l’avenir du Premier ministre Rishi Sunak, des conservateurs et sur l’impact que les résultats pourraient avoir sur les élections générales imminentes.

Sans parler des rumeurs sur la chance de Nigel Farage non seulement de rejoindre le parti conservateur, mais aussi de le diriger.

Voici dix questions de Indépendant lecteurs qui ont suivi les résultats explosifs des élections partielles – et mes réponses à l’événement « Ask Me Anything ».

Q : Les conservateurs vont-ils basculer encore plus à droite ?

PinkoRadical

UN: Je ne pense pas. N’oubliez pas que les députés conservateurs décident quels noms seront inscrits sur le bulletin de vote final pour être remis aux membres. Ils ont été piqués par Liz Truss et voudront éviter que cela ne se reproduise.

Le professeur Tim Bale de l’Université Queen Mary de Londres a examiné l’équilibre idéologique des députés conservateurs dans divers scénarios de défaite, et la gravité de cette défaite ne semble pas faire beaucoup de différence. Je pense donc que Suella Braverman aurait du mal à gagner le soutien du tiers des députés conservateurs dont elle aurait besoin pour se qualifier pour les deux derniers. Kemi Badenoch contre Penny Mordaunt semble plus probable à ce stade.

Q : Est-ce que cela pourrait être comme le Canada en 1993 ?

Billy Greening

UN: La plupart des députés conservateurs vivent dans la peur de l’exemple des conservateurs canadiens, réduits d’un gouvernement avec une majorité à deux sièges. Cela pourrait se produire ici, étant donné l’effet du système de vote majoritaire à un tour sur les fluctuations exagérées et étant donné le temps nécessaire pour que les choses tournent encore plus mal pour Rishi Sunak.

Mais c’est peu probable : deux sièges sont une possibilité très extrême. Mais si vous imaginez que le principal vote des conservateurs est de 25 pour cent, et que c’est tout ce que le parti obtient lors d’élections générales, le modèle de calcul électoral suggère qu’il obtiendrait 28 sièges – devancé par les libéraux-démocrates sur 30.

Q : Pensez-vous que nous assistons à la fin du Parti conservateur en tant que force politique majeure ?

C’est ce que c’est mais ça pourrait être différent

UN: Regardez ce qui est arrivé au Parti travailliste au cours des 4 dernières années !

Après les élections de 2019, je ne pensais pas que c’était fini, mais je pensais qu’il resterait hors du pouvoir avant encore une décennie. Et il suffit de regarder les défis auxquels sera confronté un nouveau gouvernement travailliste. Le Parti travailliste est-il prêt à les accueillir ? Je ne pense pas. Je pense que les conservateurs pourraient rebondir assez rapidement s’ils parviennent à éviter un nouveau voyage sur une île fantastique.

Par contre, voir ma réponse sur le scénario canadien de 1993. S’ils se retrouvent avec moins de sièges que les libéraux-démocrates, qui sait ?

Q : Churchill a dit en plaisantant que « Clément Atlee était un homme modeste avec de nombreuses raisons de l’être ». Pourtant, nous vivons toujours dans la Grande-Bretagne d’Atlee. Est-il important que Keir Starmer soit un homme tout aussi modeste s’il sauve le pays de sa situation, n’est-ce pas ?

Pendant

UN: L’une des forces de Keir Starmer est peut-être qu’il n’est pas un personnage flamboyant. « Pas du flash, juste Gordon », a travaillé pour Brown. Attlee n’était pas une figure extrêmement populaire à l’époque – il a été davantage idolâtré depuis – mais il semble avoir été considéré comme un stable et un solide représentant des valeurs travaillistes, ce que souhaitaient les gens en 1945.

Soit dit en passant, je ne pense pas qu’il existe de preuve directe que Churchill ait jamais dit cela à propos d’Attlee (ou la file d’attente concernant le taxi vide s’arrêtant dans Downing Street et M. Attlee en sortant). Lui et Attlee avaient le plus grand respect l’un pour l’autre après avoir travaillé ensemble pendant la guerre.

Q : Selon vous, combien de temps faudra-t-il avant que Nigel Farage ne devienne chef du Parti conservateur ?

Zachary Jones

UN: Farage ne sera jamais chef du Parti conservateur, même s’il pouvait être accepté comme membre, être sélectionné pour un siège gagnable et être élu à la Chambre des communes. Les députés conservateurs ne l’aiment pas, pour des raisons évidentes, et ils contrôlent qui figure sur les bulletins de vote pour les élections à la direction.

Q : Pensez-vous que les conservateurs n’avaient qu’un œil sur des élections anticipées jusqu’à aujourd’hui, et vont-ils désormais nous amener jusqu’en 2025 jusqu’aux prochaines élections ?

Doralora

UN: Non, je pense que Rishi Sunak a toujours visé octobre 2024, mais a voulu garder ouverte l’option mai/juin. Je pense que cette option a été fermée il y a quelque temps.

Q : Nous n’avons pas encore assisté à l’assaut complet de la presse et des médias de droite. Saisir l’air du temps pourrait s’avérer délicat face à ce mur de bruit. Des pensées, Jean ?

DésoléSurrey

UN: La presse de droite n’est plus la force qu’elle était autrefois. Ou, du moins, l’environnement médiatique Internet a changé de nature. GB News et Talk TV sont des acteurs largement à droite, mais peu fidèles aux dirigeants conservateurs ; Twitter est incliné vers la gauche. Je pense qu’à l’heure actuelle, les médias sont étonnamment équilibrés entre travaillistes et conservateurs.

Je pensais effectivement qu’une élection en janvier 2025 était probable, mais elle serait si impopulaire que j’en viens maintenant à penser qu’une autre élection en décembre est plus probable.

Q : À plusieurs reprises avant et depuis la Conférence des Conservateurs, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sunak envisageait un dernier remaniement ministériel avant les élections. Est-ce que cela arrivera un jour ?

Franchement ma chère

UN: Cela peut arriver, même si le but principal de telles spéculations est de maintenir les ministres dans le rang, dans l’espoir d’une promotion. Les remaniements font rarement une grande différence. La Nuit des Longs Couteaux a affaibli Harold Macmillan et la Restauration de Peter Mandelson a renforcé Gordon Brown, mais elles étaient inhabituelles.

Q : Je me demande quel a été l’impact de l’immigration, en particulier sur le siège de Dorries. Pensez-vous que ce chien endormi est susceptible de conduire au retour de Farage, qui pourrait facilement le réveiller à nouveau, ce qui pourrait potentiellement entraîner un problème encore plus grave pour eux que pour Starmer ?

Honjitsumo

UN: Je pense que les travaillistes auront autant de difficultés à « arrêter les bateaux » que le gouvernement conservateur l’a eu, si Starmer devient Premier ministre. Mais si cela donne à Farage une plate-forme, cela posera un problème aux conservateurs plutôt qu’aux travaillistes.

Q : Le Royaume-Uni pourrait désormais être poussé dans la bonne direction (c’est-à-dire vers le centre). Starmer a vaincu la gauche folle et la querelle pour les votes de droite au milieu des lits est probablement le signe que la droite va se diviser. La majorité ne veut pas d’une dystopie où la nouvelle Pravda serait GB News.

dj55

UN: Les élections partielles ont certainement confirmé que Keir Starmer a conduit le parti travailliste dans la bonne direction. Il a été largement sous-estimé.

Il est vrai que les conservateurs ont fait l’essentiel de son travail pour lui, mais il a habilement profité de leur désarroi et a éliminé la plupart des obstacles qui empêchaient les électeurs conservateurs modérés de venir soutenir les travaillistes.

Certaines questions et réponses ont été modifiées pour cet article. Vous pouvez lire la discussion complète dans la section commentaires du article original.

