L’acteur de feuilleton vétéran John Reilly, qui a joué le rôle de Sean Donely dans le drame de jour d’ABC « General Hospital », est décédé. Il avait 84 ans.

Sa fille, l’actrice Caitlyn Reilly, a annoncé sa mort dimanche sur Instagram, mais n’a pas partagé de cause de décès.

« John Henry Matthew Reilly AKA Jack. La lumière la plus brillante du monde s’est éteinte », a-t-elle sous-titré sa publication Instagram, qui comprenait une photo d’enfance de son père l’embrassant. « Imaginez la meilleure personne au monde. Maintenant, imaginez que cette personne est votre père. Je suis tellement reconnaissante qu’il soit à moi. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu l’aimer. Je suis tellement reconnaissante d’avoir réussi à le tenir à temps. et dites au revoir. «

« Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais qu’il sera avec moi », a écrit Caitlyn. « Je t’aime pour toujours Papa. »

Le compte Twitter officiel de « General Hospital » a publié un hommage dimanche.

« Toute la famille de l’hôpital général a le cœur brisé d’apprendre le décès de John Reilly. Nos pensées et nos prières vont à ses proches. Reposez en paix », indique le tweet.

Né le 11 novembre 1936 à Chicago, le bel acteur avec des regards d’homme de premier plan et une fente au menton a joué le rôle du Dr Dan Stewart dans « As the World Turns » en 1974.

Il a rejoint « General Hospital » en 1984 en tant que Donely, une course qui a duré 11 ans et a suivi plusieurs arcs d’histoire. Il a continué à faire des apparitions jusqu’en août 2013 sur le drame de jour, ainsi qu’à être vu sur le spin-off «General Hospital: Night Shift».

Finola Hughes, qui a joué aux côtés de Reilly dans « General Hospital » dans le rôle d’Anna Devane, a publié un hommage Instagram qualifiant l’acteur de « professionnel accompli ».

«La sensibilité et la gentillesse de John étaient plus évidentes avec sa famille et ses amis», a écrit Hughes. « Je suis tellement heureux d’avoir pu expérimenter et voir cet amour de première main. Unique en son genre. Camarade irlandais, Dieu speed. Je t’aime #JohnReilly. »

« Il n’y a pas de place sur Twitter pour dire à quel point on ressent le décès d’un autre acteur et ami », a déclaré Hughes sur Twitter. « J’ai passé tant d’années en compagnie de John Reilly, il suffit de dire qu’il a eu une énorme influence sur moi et je suis éternellement reconnaissant pour sa gentillesse et son amour. »

Kristina Wagner, Felicia Jones sur « General Hospital », a posté un Polaroid mettant en vedette Reilly de leur passage dans l’émission sur Twitter. «Repose en paix John Reilly. VOUS étiez un trésor», écrit-elle.

Reilly a exprimé l’archer Hawkeye dans la série animée « Iron Man » de 1994 à 1996. Il est apparu comme Bill Taylor, le père de Kelly Taylor (actrice Jennie Garth), sur « Beverly Hills, 90210 » de 1996 à 1998 et Del Douglas sur « Sunset Beach » de 1997 à 1999.

Dans le feuilleton NBC « Passions », Reilly a joué le rôle d’Alistair Crane de 2000 à 2008.

Reilly laisse dans le deuil sa femme Liz et ses trois filles.