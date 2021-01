John Reilly, star du feuilleton américain du General Hospital et de Dallas, est décédé à l’âge de 84 ans.

La mort de l’acteur a été annoncée dimanche par sa fille sur Instagram, dans laquelle elle l’a décrit comme « la lumière la plus brillante du monde ».

John a joué un rôle récurrent dans le grand succès télévisé des années 80, Dallas, avant de jouer l’espion à la retraite Sean Donely dans la série de jour la plus populaire d’ABC General Hospital.

Telle était sa popularité à un moment donné, le réalisateur Judd Apatow a déclaré que l’acteur indépendant John C.

Annonçant son décès sur Instagram, la fille de John, Caitlin, a écrit dimanche: « La lumière la plus brillante du monde s’est éteinte. Imaginez la meilleure personne au monde. Maintenant, imaginez que cette personne est votre père. »









Caitlin a posté une photo d’elle alors qu’une petite fille se faisait étreindre par son père.

Elle a poursuivi: «Je suis tellement reconnaissante qu’il soit à moi.

«Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu l’aimer. Je suis tellement reconnaissante d’avoir réussi à le tenir et à lui dire au revoir.

« Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais qu’il sera avec moi. Je t’aime pour toujours Papa. »

John est né à Chicago et il est apparu pour la première fois dans le feuilleton As the World Turns, jouant le Dr Dan Stewart.







(Image: © ABC / avec la permission d’Everett Collection)



Il a ensuite joué dans des émissions de télévision How the West Was Won, Quincy ME et Dallas .

En février 1984, John a été choisi comme Sean Donely à l’hôpital général, un rôle qui durerait 11 ans.

Dans la série, son personnage avait plusieurs intrigues dans lesquelles il est passé d’un méchant à un bon.

John laisse dans le deuil sa femme Liz et ses trois filles.

