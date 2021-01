« John Henry Matthew Reilly AKA Jack. La lumière la plus brillante du monde s’est éteinte », a déclaré Caitlin Reilly dans un post Instagram.

« Imaginez la meilleure personne au monde. Maintenant, imaginez que cette personne est votre père », a-t-elle écrit. « Je suis tellement reconnaissant qu’il soit à moi. »

Dans une carrière qui a duré plus de 30 ans, Reilly est apparu sur « As the World Turns », « Sunset Beach », « Passions » et « Dallas ». Pendant 11 ans, il a joué le rôle de Sean Donely dans « General Hospital ».

«Toute la famille de l’hôpital général a le cœur brisé d’apprendre le décès de John Reilly», le feuilleton a écrit sur Twitter. « Nos pensées et nos prières vont à ses proches. Repose en paix. »