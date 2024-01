John Podesta va remplacer John Kerry au poste d’envoyé américain pour le changement climatique

Podesta supervise désormais la mise en œuvre de la loi climatique phare de Biden, la loi sur la réduction de l’inflation. La loi a consacré des milliards de dollars à l’accélération de la transition du pays vers l’énergie éolienne, solaire et d’autres sources d’énergie propre. Podesta a également joué un rôle essentiel dans la négociation de l’accord de Paris sur le climat de 2015 en tant que conseiller du président Barack Obama, et a aidé à orienter les politiques environnementales du président Bill Clinton alors qu’il était chef de cabinet de la Maison Blanche.

Cette décision intervient à un moment crucial pour le programme climatique de Biden et les efforts mondiaux visant à ralentir le dangereux réchauffement de la Terre. Le président s’efforce de finaliser des réglementations environnementales strictes d’ici la fin de son mandat actuel, alors que l’ancien président Donald Trump fait campagne en s’engageant à annuler bon nombre de ces actions. Le résultat des élections pourrait influencer la crédibilité des États-Unis, le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre au monde, lors de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques cet automne en Azerbaïdjan.

Podesta prévoit de continuer à travailler sur le déploiement national d’énergies propres. Cela signifie qu’il voyagera probablement moins fréquemment que Kerry, qui maintenait un emploi du temps très rapide, voyageant autour du monde pour cajoler d’autres pays afin de réduire leur pollution qui réchauffe la planète. Néanmoins, en tant qu’envoyé de facto pour le climat, Podesta sera sûrement appelé à aplanir les conflits et à maintenir le contact avec les alliés et les grandes puissances telles que l’Union européenne et la Chine, ce qui fait partie du rôle de Kerry en tant que principal diplomate américain pour le climat.

“Nous devons continuer à faire face à la gravité de ce moment, et il n’y a personne de mieux que John Podesta pour s’en assurer”, a déclaré Zients, ajoutant que Podesta continuera à être “à la tête de la mise en œuvre des mesures les plus importantes”. le droit climatique dans l’histoire. Ayant servi les trois derniers présidents démocrates pendant trois décennies, il est un homme d’État américain, un fervent défenseur d’une action climatique audacieuse et un leader dont le monde saura sans aucun doute qu’il a la confiance du président des États-Unis et qu’il parle au nom de celui-ci. .»