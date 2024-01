John Podesta succédera à John Kerry en tant que principal diplomate américain pour le climat

CNN

Jean Podestaun conseiller principal de la Maison Blanche spécialisé dans les énergies propres et le climat, prendra la relève en tant que diplomate américain pour le climat après John Kerry démissionne ce printemps, selon une source proche du dossier.

Podesta est un stratège démocrate de longue date, directeur de campagne pour la candidature présidentielle d’Hillary Clinton en 2016 et actuel conseiller principal de la Maison Blanche pour l’énergie propre et la mise en œuvre de la loi sur la réduction de l’inflation. Il envisage de rester à la Maison Blanche dans son nouveau rôle de chef de la diplomatie climatique, plutôt que de rejoindre le Département d’État, et conservera à la fois son portefeuille actuel de conseiller principal du président sur le changement climatique et s’engagera dans la diplomatie climatique internationale en son nom. de l’administration Biden, a indiqué la source.

Podesta est arrivé pour la première fois à la Maison Blanche de Biden en septembre 2022, lorsqu’il a été chargé de mettre en œuvre le mesures climatiques dans la loi sur la réduction de l’inflation. Podesta a également été l’un des principaux conseillers climatiques de l’ancien président Barack Obama, où il a été impliqué dans la politique climatique nationale et internationale.

Podesta a été pleinement impliqué dans les actions exécutives de l’administration Obama sur le climat et les négociations internationales qui ont abouti à l’accord de Paris sur le climat.

Kerry quitte son poste après trois ans à la tête de la diplomatie climatique américaine sous l’administration Biden. L’ancien secrétaire d’État et candidat démocrate à la présidence, âgé de 80 ans, a dirigé les négociations américaines lors de trois sommets internationaux sur le climat, dont le plus récent s’est tenu à Dubaï.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré dans un communiqué que Kerry avait ramené « le leadership américain en matière de climat du gouffre ».

« Nous devons continuer à faire face à la gravité de ce moment, et il n’y a personne de mieux que John Podesta pour s’en assurer », a déclaré Zients. « John a été – et continuera d’être – à la tête de la mise en œuvre de la loi climatique la plus importante de l’histoire. »

Kerry a félicité Podesta dans un communiqué comme un « allié de longue date pour le climat » qui « connaît le problème ».

« Il apportera une expertise importante aux travaux à venir, notamment en ce qui concerne les défis terre-à-terre liés à la mise en œuvre de la COP28 », a déclaré Kerry. « Nous avons réalisé des progrès historiques ces trois dernières années et je sais que dans son nouveau rôle de conseiller principal du président Biden pour la politique climatique internationale, John continuera de renforcer l’élan depuis Glasgow, Charm el-Cheikh et Dubaï. »

S’adressant récemment à CNNKerry a déclaré qu’il se concentrerait sur la réélection de Biden en novembre et vanterait le programme climatique du président.

“Il fera tout ce qu’il peut pendant la campagne pour pouvoir faire [climate] une question clé, et je vais faire tout ce que je peux pour aider le président à être réélu », a déclaré Kerry.

Podesta héritera d’un paysage climatique international plus favorable que Kerry lorsqu’il a pris ses fonctions en 2021.

L’envoyé sortant a conclu plusieurs accords internationaux importants qui ont ramené les États-Unis à la table internationale après que l’ancien président Donald Trump a retiré le pays de l’accord historique de Paris.

Kerry a été aidé dans ses négociations par l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation en août 2022, qui a consacré des investissements importants aux engagements climatiques ambitieux de Biden. Et Kerry a donné la priorité à la reprise des négociations internationales sur le climat entre les États-Unis et la Chine, après que la Chine a brusquement interrompu sa coopération sur d’autres questions géopolitiques. Kerry a joué un rôle clé dans la négociation du Accord de Sunnylands conclu en novembre – un accord climatique de grande envergure entre les deux pays avant la COP28.

Kerry était optimiste quant à son dernier sommet de l’ONU sur le climat en tant qu’envoyé du pays pour le climat.

« Le message qui ressort de cette COP est que nous nous éloignons des combustibles fossiles », a déclaré Kerry à Dubaï en novembre. “Nous ne reviendrons pas en arrière.”

