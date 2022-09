John Podesta rejoindra l’équipe climatique de Biden alors que la conseillère principale Gina McCarthy quitte

John Podesta, fondateur et directeur du Center for American Progress, s’exprimant lors de la conférence sur les idées CAP 2019 du Center for American Progress.

John Podesta rejoint l’équipe du président Joe Biden en tant que conseiller principal supervisant la mise en œuvre de 370 milliards de dollars de projets d’énergie propre dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

L’annonce de la nomination de Podesta est intervenue le jour même où la Maison Blanche a confirmé que sa principale conseillère en matière de climat, Gina McCarthy, quitterait son poste dans deux semaines. Son adjoint Ali Zaidi, qui a travaillé sur les initiatives climatiques à la Maison Blanche d’Obama, prendra la relève.

Podesta, qui a dirigé la stratégie climatique de l’ancien président Barack Obama, sera chargé de distribuer des crédits d’impôt pour les produits d’énergie propre comme les panneaux solaires et les véhicules électriques, et vers la recherche et le développement dans la production d’énergie renouvelable.

Plus récemment, Podesta a été président de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016 et a fondé le groupe de réflexion de gauche Center for American Progress.

“Nous avons de la chance que John Podesta dirige notre innovation et notre mise en œuvre continues”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. “Ses racines profondes dans la politique climatique et énergétique propre et son expérience aux échelons supérieurs du gouvernement signifient que nous pouvons vraiment nous mettre au travail pour tirer parti de l’énorme opportunité d’énergie propre qui s’offre à nous.”

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé le départ de McCarthy le 16 septembre lors d’un point de presse vendredi.

“Gina nous quitte effectivement”, a déclaré Jean-Pierre. “Elle, comme vous le savez, a été un chef de file dans ce que nous avons considéré comme l’un des plus gros investissements dans la lutte contre le changement climatique.”