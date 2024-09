John Peralta transforme une technologie historique en diagrammes tridimensionnels — Colossal

Sur des cordes individuelles de monofilament, John Peralta (précédemment) suspend chaque composant de gadgets historiques, des appareils photo Rollieflex aux machines à coudre Singer. L’artiste basé à Austin réinterprète la technologie emblématique pour créer des œuvres complexes en trois dimensions diagrammes éclatés en utilisant des objets réels.

Peralta se souvient de son enfance lorsqu’il tirait un chariot rouge dans le quartier avec son frère. Ils frappaient aux portes et récupéraient des radios et des magnétophones cassés afin de pouvoir les ouvrir et découvrir ce qui les faisait fonctionner. Également inspiré par les rendus mathématiques époustouflants de l’artiste néerlandais MC Escher, Peralta a passé beaucoup de temps à dessiner au crayon et au fusain, et l’art est finalement passé d’un passe-temps à une activité à plein temps.

Détail de « Le Corbeau à trois yeux » (202), Polliard – Caméra argentique Bolex 16 mm (vers 1950), bois, acier, monofilament et lumières LED, 40 x 40 x 13 pouces

Fasciné par l’histoire, la fonction et les composants des innovations des XIXe et XXe siècles, Peralta démonte chaque élément pièce par pièce, puis enfile méticuleusement chaque pièce dans des boîtes illuminées. Des bobines de film élaborées à l’intérieur d’une caméra Bolex 16 mm ou les engrenages et les touches d’une machine à écrire Hammond Multiplex sont agrandis pour révéler le fonctionnement interne des mécanismes.

Bien qu’il continue de se concentrer principalement sur les antiquités, Peralta s’intéresse toujours à l’amélioration et à l’expérimentation de méthodes et de matériaux différents. « New Abnormal », par exemple, intègre une radiocassette des années 1980, avec de minuscules personnages qui interagissent avec son câblage ou traversent ses surfaces.

En 2020, un hôtel de Nashville a commandé une installation à grande échelle d’instruments de musique flottants pour son hall, et l’artiste travaille actuellement sur une sculpture utilisant la guitare originale que Robby Krieger a jouée sur le premier album des Doors. Il travaille également sur une antiquité commandée habitacleun support sur le pont d’un navire où sont placés les instruments de navigation comme la boussole.

Si vous êtes à Los Angeles, vous pourrez voir les sculptures de l’artiste dans une prochaine exposition sur l’heure standard du Pacifique, qui ouvrira le 28 septembre à Le Loft chez Liz. En savoir plus sur son site webet suivez les mises à jour sur Instagram.

« New Abnormal » (2021), lecteur de cassettes Sony « boombox » (vers 1980), aluminium, acrylique, monofilament de fluorocarbone et câble en acier, 48 x 26 x 69 pouces

« La fantastique machine à écrire du professeur Fox » (2023), machine à écrire Hammond Multiplex (vers 1913), acier, noyer, monofilament et éclairage LED, 40 x 40 x 13 pouces

Détail de « La fantastique machine à écrire du professeur Fox »

« Rolleiflex » (2023), appareil photo moyen format Rolleiflex, noyer, acrylique, aluminium et monofilament fluorocarboné, 26,5 x 17,5 x 25 pouces

Détail de « Rolleiflex » (2023)

« A Stitch in Time » (2023), machine à coudre portable Singer (vers 1924), bois, acier, feuille d’or, résine acrylique, monofilament et éclairage LED, 26 x 35 x 15 pouces

« Black Powder » (2020), revolver à poudre noire New Army 1858 (réplique), noyer, acier, monofilament en fluorocarbone et éclairage LED, 36 x 38,5 x 13 pouces