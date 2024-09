John Pai transforme l’acier en sculptures délicates et aériennes — Colossal

Depuis plus de soixante-dix ans, Jean PaiLa pratique artistique de s’est penchée sur des thèmes allant de la mémoire et du subconscient aux formes d’art internationales, à la philosophie de l’Asie de l’Est et à la science. À partir du début des années 1960, il a commencé à travailler l’acier, explorant son potentiel technique et esthétique à travers des formes abstraites influencées par Constructivisme.

Pai est connu pour ses sculptures métalliques minutieuses et détaillées, qui soudent de fines bandes en treillis et en feuilles pour créer des textures tissées délicates. Un matériau que nous associons généralement à la construction robuste est transformé en œuvres intimes qui semblent pouvoir flotter dans l’air. Des courbes douces et des surfaces vaporeuses suggèrent des formes organiques ou des textiles en contraste avec les applications industrielles.

« Risen, Fallen, Walken » (1987), acier soudé, 120 x 109 x 54 centimètres

Destins partagésl’exposition personnelle de l’artiste à Galerie Hyundaiprésente près de 40 pièces réalisées par Pai au cours des sept dernières décennies. Composée de sculptures en acier soudé, de dessins et de peintures, l’exposition met en lumière l’approche multidisciplinaire de l’artiste en matière de matériaux, de processus et de formes.

Dans l’œuvre « Shared Destinies » par exemple, qui donne son nom à l’exposition, des couches d’acier délicatement soudées évoquent un panier tressé. Des pièces éthérées comme « Invocation » évoquent les sculptures en fil de fer ondulé et tressé de Ruth Asawa. Les structures intérieures visibles reflètent les couches universelles de la psyché humaine, du temps et du voyage d’exploration de soi de l’artiste.

Destins partagés se poursuit jusqu’au 20 octobre à Séoul. Pour en savoir plus, consultez la galerie site web.

« Involution » (1974), acier soudé, 98 x 98 x 97 centimètres

« Forgotten Rule » (1990), acier soudé, 92 x 102,5 x 41,8 centimètres

« Sans titre » (1982), acier soudé, 86 x 52 x 58 centimètres

Série « Ciel et Terre », 1 à 7 (2024), acier soudé, dimensions variables

« Sans titre 1970, intitulé 2021 » (1970), acier soudé, 92 x 92 x 38,9 centimètres