John Oliver tire la sonnette d’alarme sur « F*** Boy » de JD Vance

John Oliver a été consterné par la performance du débat de JD Vance cette semaine, et encore plus consterné par la réaction d’une grande partie des médias.

C’était un sujet qui touchait littéralement – ​​littéralement – ​​le comédien.

La confrontation vice-présidentielle de mardi entre Vance et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, s’est déroulée en face du studio où il filme les émissions de HBO. La semaine dernière ce soir avec John Olivertransformant temporairement la salle en une « salle de spin post-débat » officielle. Oliver a commencé son émission dimanche en avertissant en plaisantant son public que Donald Trump Jr. avait habité leur espace aérien.

« Donc, si quelqu’un dans ce public se réveille demain avec l’impression d’avoir mal à la gorge et que vous êtes une déception totale pour votre père, c’est probablement pour cela. »

Mais Oliver a encore une fois réservé ses remarques les plus dures au colistier de Trump Sr., écartant l’attention des grands médias sur la manière dont Vance et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, sont restés si courtois malgré les terribles enjeux de l’élection de novembre dernier.

Plus important encore, le fait que Vance n’ait pas admis que Trump avait perdu en 2020 est encore plus une « non-réponse accablante » pour Oliver que pour Walz la semaine dernière.

« ‘Je me concentre sur l’avenir’ est l’une des déviations f-boy les plus génériques des marques de magasin. Il n’est pas étonnant que Tim Walz ait brisé le quatrième mur comme s’il École primaire Abbott« , a déclaré Olivier. « Parce que ‘Je suis concentré sur l’avenir’, c’est ce qu’on dit quand on veut changer de sujet. Sinon, répondez simplement à la question.

Oliver a également abordé les nouvelles révélations contenues dans le mémoire de 160 pages du conseiller spécial Jack Smith, qui a été descellé la semaine dernière par un juge et contient des preuves explosives des crimes que Trump aurait commis en tentant de renverser les résultats des élections de 2020. Oliver a déclaré que le document judiciaire « nous rappelle une fois de plus les mesures ridicules qu’il a prises pour éviter de quitter ses fonctions ». Parmi eux, Trump aurait déclaré aux gens de la Maison Blanche qu’il savait qu’il avait perdu, mais il aurait quand même menti, pensant qu’il « se battrait comme un diable » même s’il n’avait pas perdu.

« Mais c’est très important si vous perdez. C’est un peu la chose principale qui compte. C’est la chose la plus troublante que vous puissiez entendre si vous travaillez à la Maison Blanche », a déclaré Oliver.

Trump aurait également coupé le son et se serait moqué de l’avocat Sidney Powell lors d’un appel téléphonique « alors qu’elle exposait ses fausses allégations de fraude », a déclaré Oliver. « Si jamais je découvrais que j’ai tellement menti que Donald Trump a coupé l’appel pour dire que c’est une connerie de folie, vous ne me reverriez plus jamais. Je marcherais directement dans l’océan.

Oliver a poursuivi : « Et rien de tout cela n’est théorique. S’il perd le mois prochain, il y a tout lieu de croire que Trump contestera à nouveau les résultats et Vance a clairement indiqué que cela ne lui posait aucun problème. Et cela seul devrait être disqualifiant.

« Malgré tout ce qu’on a dit cette semaine sur sa courtoisie lors du débat, n’oublions pas : au fond, c’est le même cinglé colossal — qui crache la haine de droite avec une facilité affligeante et continue de défendre le grand mensonge selon lequel les dernières élections ont été volées. . Tout est extrêmement sombre et c’est pourquoi, pour reprendre une expression que j’ai entendue récemment, je me concentre sur l’avenir, en particulier sur celui où, dans quatre semaines, Trump, je l’espère, perdra cette foutue élection.»