John Oliver sur les déclarations de JD Vance à propos de Springfield : « Il est plutôt doué pour répéter des mensonges racistes » | John Oliver

John Oliver a ouvert l’émission Last Week Tonight de dimanche en fustigeant les mensonges de Donald Trump et de son colistier JD Vance sur les immigrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, qu’ils ont faussement accusés de manger les animaux de compagnie des gens.

« Pouvez-vous vous souvenir d’une époque où une telle chose aurait été disqualifiante ? », s’est demandé l’animateur. « Parce que je ne peux plus. Les républicains ont maintenant nommé Trump trois fois. Les démocrates ont jusqu’à présent perdu contre lui la moitié du temps. Et l’élection est toujours inexplicablement serrée parce que malheureusement, certains Américains ont regardé [the debate] et je me suis dit : « Je n’aime pas la façon dont Kamala a ri quand il a traité les immigrés de mangeurs de chiens. Ce n’était pas très présidentiel. »

Les histoires inventées sur les immigrants haïtiens de Springfield, que la ville a accueillis pour aider à occuper des emplois que les locaux ne voulaient pas accepter, sont « emblématiques » de la campagne Trump-Vance, a déclaré Oliver, notant : « Les responsables de la ville insistent sur le fait qu’il n’y a aucune preuve de ce que Trump a dit avec assurance à 67 millions de personnes. »

Et « loin de simplement répéter les affirmations qu’il a entendues, Vance a en réalité contribué à créer une grande partie du chaos qu’il tente désormais d’exploiter », a déclaré Oliver.

« Cette panique autour de la consommation d’animaux de compagnie n’était fondée sur rien », a-t-il poursuivi. Aucun exemple concret, aucun rapport de fond. Pire encore, Vance le savait. Selon un rapport du Wall Street JournalVance a appelé le directeur de la ville de Springfield, qui lui a dit que les rumeurs concernant les animaux domestiques volés dans la ville n’étaient tout simplement pas vraies.

« Vance savait donc depuis le début que c’était un mensonge », a déclaré Oliver. « Mais au lieu de l’admettre, lui et son équipe de campagne se sont démenés pour trouver de nouvelles preuves bidons – qui soit ne ressemblent en rien à ce qu’il a affirmé, soit s’effondrent au moindre examen. »

Bien que Vance ne soit pas doué dans beaucoup de domaines, a ajouté Oliver, « il s’avère qu’il est plutôt doué pour répéter des mensonges racistes comme le crétin sans colonne vertébrale qu’il est ».

Dans son segment principal, Oliver a abordé les questions liées aux prestations d’invalidité de la sécurité sociale, dont dépendent 15 millions d’Américains pour subvenir à leurs besoins de base comme la nourriture, le logement et les soins médicaux. Ces prestations sont administrées par le biais de deux programmes : le revenu de sécurité supplémentaire (SSI), basé sur les besoins et destiné aux personnes âgées ou handicapées, et l’assurance invalidité de la sécurité sociale (SSDI), pour les personnes qui ont contribué à la sécurité sociale par le biais des cotisations salariales mais qui ne peuvent pas travailler de manière substantielle en raison d’un handicap. Si vous remplissez les conditions pour l’un ou l’autre, vous avez également droit à Medicare ou Medicaid.

« Ces programmes constituent le filet de sécurité essentiel pour de nombreuses personnes handicapées dans ce pays », a déclaré Oliver. « Malheureusement, comme vous le dira quiconque a essayé de faire une demande, le processus de demande est un véritable cauchemar.

« Le fait est que la plupart des personnes handicapées qui demandent des prestations d’invalidité se voient refuser leur demande », a-t-il expliqué. « C’est une de ces choses qui n’ont aucun sens, mais qui sont en fait vraies, comme le fait que la plupart des huiles de truffe ne sont pas faites avec des truffes, ou que la personne la plus âgée en vie ne meurt techniquement jamais, ou le fait que Tim Walz soit plus jeune que Weird Al. »

Selon un rapport du Government Accountability Office, entre 2014 et 2019, environ 48 000 personnes ont déposé le bilan en attendant une décision finale sur leur recours en invalidité. « Ces prestations peuvent être difficiles à obtenir, faciles à perdre » et « peuvent bouleverser votre vie », a déclaré Oliver, car elles sont régies par des critères étroits qui ne reposent pas sur le diagnostic d’un médecin, mais sur une liste de conditions spécifiques. Et ces critères peuvent être, comme l’a dit Oliver, « totalement en décalage avec la pratique médicale moderne ».

Il a ajouté : « Vos dossiers pourraient être examinés par quelqu’un qui ne vous a jamais rencontré, vous pourriez être brièvement examiné par quelqu’un qui n’a aucune expertise dans votre état et ils peuvent utiliser des données obsolètes pour déterminer si vous bénéficiez ou non de prestations essentielles. »

Pour répondre à la question de savoir si un handicap empêche une personne de travailler, l’agence consulte une liste de titres professionnels dont la dernière mise à jour remonte à 1977. Des personnes se sont vu refuser des prestations parce que l’agence a trouvé sur la liste des emplois que les gens pouvaient théoriquement occuper, notamment trieur de noix, transformateur d’œufs, contrôleur de chevilles et enrouleur de bandes magnétiques, « des emplois faciles à trouver si vous viviez en 1977 ou dans le monde trépidant de Richard Scarry », a déclaré Oliver, « mais c’est une liste ridicule pour l’époque moderne. »

Une partie du problème est que l’Administration de la sécurité sociale est sous-financée depuis plus d’une décennie, après qu’un Congrès dirigé par les républicains a réduit son budget en 2011. « Il n’est franchement pas étonnant que l’année dernière, il y ait eu un arriéré d’un million de demandes initiales d’invalidité en attente », a déclaré Oliver.

Une fois que vous recevez des prestations, vous devez respecter des limites strictes de revenus et d’actifs pour les conserver – des limites qui rendent « fonctionnellement impossible d’épargner de l’argent », parfois aussi bas que 2 000 $. Oliver a cité plusieurs exemples de personnes qui se sont vu refuser leurs prestations d’invalidité pendant la pandémie, après que les chèques de relance émis par le gouvernement, qui étaient censés être exemptés, les ont fait dépasser les limites d’actifs.

« Je ne comprends pas comment on peut penser que le gouvernement est dirigé par une cabale obscure d’élites alors que le plus souvent, il semble être dirigé par trois ratons laveurs entassés dans un costume d’homme d’entrepôt », a déclaré Oliver. « Parce qu’ils sont les seuls à pouvoir envoyer de l’argent à quelqu’un pendant la pandémie, oublier que c’est eux qui l’ont envoyé, et exiger ensuite plus du double de cet argent en retour. »

« Ce n’est pas seulement une question d’argent, a-t-il ajouté. Il ne s’agit pas seulement de répondre aux besoins fondamentaux des personnes handicapées. Il s’agit de créer une société dans laquelle elles sont des membres actifs et égaux. »

« Ce système doit être amélioré », a-t-il conclu, « pas seulement pour le bien des personnes handicapées, mais pour tout le monde. »