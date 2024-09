John Oliver sur les affirmations de Trump selon lesquelles les Haïtiens mangent des chats

John Oliver et son La semaine dernière ce soir L’équipe était occupée à remporter un Emmy la semaine dernière, donc l’émission de dimanche soir a marqué sa première opportunité de peser sur le débat présidentiel entre Donald Trump et Kamala Harris.

Oliver a choisi de se concentrer sur les affirmations de Trump selon lesquelles les immigrés haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, enlèvent et mangent des chats et des chiens. L’animateur de l’émission de HBO a présenté la vidéo en la qualifiant de « moment exceptionnel de l’art oratoire américain ».

« À Springfield, ils mangent les chiens, les gens qui sont venus, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas », a déclaré Trump dans le clip du débat du 10 septembre.

Oliver a répondu : « Oui, c’était Donald Trump qui accusait les immigrants haïtiens de tuer et de manger les animaux de compagnie des gens. Et pouvez-vous vous souvenir d’une époque où une telle chose aurait été disqualifiante ? Parce que je ne m’en souviens plus. Les républicains ont maintenant nommé Trump trois fois. Les démocrates ont jusqu’à présent perdu contre lui la moitié du temps. Et l’élection est toujours inexplicablement serrée parce que malheureusement, certains Américains ont regardé ça et ont pensé : « Je n’aime pas la façon dont Kamala a ri quand il a traité les immigrants de mangeurs de chiens. Ce n’était pas très présidentiel. »

Oliver a reconnu qu’un certain temps s’était écoulé depuis le débat, au cours duquel « de nombreuses blagues sur les mangeurs de chats » ont été faites.

« Mais je veux quand même parler de cela, à la fois parce que le chaos que Trump a semé à Springfield continue et parce que cela semble emblématique de sa campagne », a-t-il déclaré, notant que « les responsables de la ville insistent sur le fait qu’il n’y a aucune preuve de ce que Trump a dit avec assurance à 67 millions de personnes ».

Oliver a noté que Trump répétait en fait une déclaration faite précédemment par JD Vance, son colistier à la vice-présidence. Oliver a montré un tweet du 9 septembre de Vance qui dit : « Il y a quelques mois, j’ai soulevé la question des immigrants illégaux haïtiens qui épuisent les services sociaux et provoquent le chaos dans tout Springfield, dans l’Ohio. Des rapports montrent maintenant que des gens ont vu leurs animaux de compagnie enlevés et mangés par des gens qui ne devraient pas être dans ce pays. Où est notre tsar des frontières ? »

Il y a quelques mois, j’ai soulevé le problème des immigrants illégaux haïtiens qui épuisent les services sociaux et provoquent généralement le chaos dans tout Springfield, dans l’Ohio. Des rapports montrent désormais que des animaux de compagnie ont été enlevés et mangés par des personnes qui ne devraient pas être dans ce pays. Où est notre tsar des frontières ? pic.twitter.com/rf0EDIeI5i — JD Vance (@JDVance) 9 septembre 2024

Oliver a plaisanté en disant que le tweet de Vance « donne l’impression que manger des animaux de compagnie est un droit réservé aux Américains de naissance ».

Oliver a continué à critiquer Vance, qui, lorsqu’on l’a interrogé sur le tweet, « a insisté sur le fait qu’il ne faisait que refléter les inquiétudes des gens ». Il a diffusé un extrait de Vance disant : « Les médias essaient de dire depuis des jours que j’ai inventé cette histoire. Je n’ai rien inventé. J’ai juste écouté les gens qui me disent ces choses. »

Oliver a plaisanté : « Attendez, ‘si assez de gens le disent, je le répète’ ? Ce n’est pas idéal quand la philosophie qui guide un aspirant vice-président est indiscernable d’un putain de perroquet. »