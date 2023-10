John Oliver révèle que la blague de Matt Gaetz a été supprimée par des avocats

UN La semaine dernière ce soir La blague sur le membre du Congrès de Floride Matt Gaetz a été coupée par des avocats, selon l’animateur John Oliver.

Dans l’épisode du 15 octobre, Oliver s’est moqué des luttes internes en cours au Congrès. La bande dessinée a comparé les luttes intestines républicaines au thriller politique de Netflix Château de cartes, et Gaetz à l’homme principal de la série, Kevin Spacey.

De gauche à droite : Matt Gaetz en février 2023 ; et John Oliver en mai 2019. La bande dessinée a comparé le membre du Congrès de Floride à l’acteur de « House of Cards » Kevin Spacey.

« Je suppose que c’est vrai dans le sens où c’était plutôt amusant à regarder au début, mais maintenant je suis épuisé par ça », a déclaré Oliver.

« Il y a en fait une autre façon dont ce drame ressemble à Château de carteset cela implique quelque chose que l’un de ses principaux protagonistes, Matt Gaetz, a en commun avec Kevin Spacey.

« Malheureusement, mes avocats m’ont dit que je ne peux pas dire ce que c’est, mais je peux le penser, et vous le pouvez tous aussi », a ajouté Oliver.

En février, Gaetz a publié une déclaration annonçant qu’une enquête pour trafic sexuel contre lui avait été abandonnée par le ministère de la Justice (DOJ).

Dans le communiqué, les avocats de Gaetz, Marc Mukasey et Isabelle Kirshner, ont déclaré : « Nous venons de parler avec le DOJ et avons été informés qu’ils ont terminé leur enquête sur le membre du Congrès Gaetz et les allégations liées au trafic sexuel et à l’entrave à la justice et ils ont déterminé de ne porter aucune accusation contre lui. »

Pendant plus de trois ans, les procureurs ont enquêté sur le comportement du politicien républicain, après des allégations selon lesquelles l’homme de 41 ans était impliqué dans un projet de trafic d’une jeune fille de 17 ans. Cependant, Gaetz a nié les accusations et n’a pas été inculpé dans cette affaire.

L’homme politique a déclaré qu’il avait été la cible de maîtres chanteurs. « Au cours des dernières semaines, ma famille et moi avons été victimes d’une extorsion criminelle organisée impliquant un ancien responsable du DOJ réclamant 25 millions de dollars tout en menaçant de salir mon nom », a tweeté Gaetz.

« Nous avons coopéré avec les autorités fédérales dans cette affaire et mon père a même porté un micro sous la direction du FBI pour arrêter ces criminels », a ajouté Gaetz.

En 2017, Spacey a été exclu de Château de cartes en raison d’allégations d’inconduite sexuelle sur le plateau. Entre 2017 et 2023, l’homme de 64 ans combattra plusieurs plaintes pour agression sexuelle, ce qu’il a nié avec véhémence. En juin, Spacey a été innocenté de neuf accusations d’agression sexuelle au Royaume-Uni. Les plaintes contre l’acteur ont été déposées pour la première fois en juin 2022, Spacey étant accusé d’infractions sexuelles par quatre hommes entre 2001 et 2013. L’acteur oscarisé a nié ces allégations.

L’affaire britannique fait suite à des batailles juridiques antérieures aux États-Unis. L’acteur Anthony Rapp a intenté une action en justice contre Spacey en 2020, l’accusant de lui avoir fait une « avance sexuelle non désirée » dans les années 1980. À l’époque, Rapp avait 14 ans, tandis que Spacey en avait 26, selon les archives publiques. Spacey a réfuté cette allégation et le tribunal a statué en sa faveur en octobre 2022.

Le beauté américaine La star a également été accusée d’avoir peloté un serveur dans un restaurant de Nantucket, dans le Massachusetts, en 2016, mais l’affaire s’est terminée lorsque le serveur a refusé de témoigner. Une affaire civile à Los Angeles a également été abandonnée en 2019, après le décès de l’accusateur.

