John Oliver parle de la possibilité d’une autre pandémie lors de la première de la saison de «  Last Week Tonight  »

C’était le premier épisode depuis sa dernière émission, diffusée en novembre, et il a couvert de nombreux sujets, y compris le deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, le déploiement du vaccin Covid-19 et un avertissement sévère sur la possibilité d’une autre pandémie.

« Si nous ne sommes pas très prudents, la prochaine pandémie pourrait être encore pire », a déclaré Oliver, ajoutant: « C’est peut-être le moment le plus important d’en parler parce que les scientifiques ont tenté de nous avertir de la ‘prochaine’ pandémie bien avant le courant un coup, et nous n’avons pas vraiment écouté. «

Oliver a joué un clip d’un segment de 2004 « 60 Minutes » sur l’épidémie de SRAS qui avertissait qu’une autre pandémie, plus mortelle, était à l’horizon.

Il a discuté de la déforestation, de l’urbanisation, des marchés humides et des animaux comme causes possibles de la prochaine pandémie, et a suggéré des moyens de repérer les risques potentiels pour la santé à l’avance.