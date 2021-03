John Oates relance un festival de musique pour aider à lutter contre la crise de la faim liée à la pandémie

«La perte d’emplois due à cette pandémie a eu un impact considérable sur notre économie, ce qui fait que des millions de familles américaines ne peuvent plus mettre un repas sur la table», a déclaré John Oates à CNN. « Aimée et moi croyons fermement que dans notre pays comme le nôtre, personne ne devrait se passer de nourriture. »

La collecte de fonds virtuelle étoilée sera diffusée sur Nugs.tv le 20 mars à 20 h HE. Oates et la sensation YouTube Saxsquatch seront les hôtes de l’événement.

Le Song Fest 7908 original, qui a eu lieu à Aspen, dans le Colorado, mettait en vedette des auteurs-compositeurs légendaires se produisant aux côtés de la prochaine grande génération de talents.

Les Oates, qui faisaient déjà eux-mêmes des dons à Feeding America, ont déclaré qu’ils avaient été inspirés de relancer le festival et de le transformer en événement caritatif après avoir entendu parler de l’insécurité alimentaire généralisée à travers le pays.

Katie Fitzgerald, chef de l’exploitation de Feeding America, a déclaré que l’augmentation moyenne des besoins était implacable depuis le début de la pandémie.

« Nourrir le réseau américain de banques alimentaires a régulièrement signalé depuis le début de la pandémie une augmentation moyenne de 60% du nombre de personnes sollicitant une aide alimentaire caritative », a déclaré Fitzgerald à CNN.

Ces statistiques alarmantes ont incité les Oates à rallier d’autres artistes et artistes pour aider à collecter des fonds pour lutter contre l’insécurité alimentaire.

«C’est (l’insécurité alimentaire) dans nos communautés», a déclaré Aimee Oates à CNN. « C’est juste à côté – c’est partout. »

« Il s’agit d’une situation d’urgence nationale, et plus nous nous y enfoncions, plus nous étions époustouflés et stupéfaits, et irrités dans un sens, par la quantité d’insécurité alimentaire qui sévit dans ce pays », a déclaré John Oates. « Nous avons commencé à contacter certains des artistes qui ont participé au premier festival des auteurs-compositeurs il y a dix ans. »

Le duo a eu une réponse incroyable.

« Nous avons réalisé que ce que nous faisions était de fournir une avenue et une plate-forme pour que de nombreux musiciens et créatifs puissent faire quelque chose à plus grande échelle pour aider beaucoup de gens dans ce pays », a déclaré John Oates. «Lorsque vous pouvez affecter l’endroit où vous vivez, tout est progressif, mais tout cela s’additionne à un total de sensibilisation et d’action à tous les niveaux.»

L’événement comprend une programmation étoilée

L’événement sera produit par Drive Entertainment et présentera des performances de tous les genres, y compris le coéquipier d’Oates, Daryl Hall.

Parmi les autres stars de la programmation figurent: Michael McDonald, Sheila E., Bob Weir de The Grateful Dead, Dave Grohl de Foo Fighters, Sammy Hagar de Van Halen, Darius Rucker, Malina Moye, Sara Bareilles et Jewel.

Il y aura également une poignée d’apparitions invitées, notamment: l’actrice Tichina Arnold, l’artiste R&B Monica, l’actrice Angie Harmon, The Professor (Basketball Genius), l’actrice Hayley Orrantia et l’auteur-compositeur-interprète Margo Rey.

« C’est quelque chose de spécial », a déclaré John Oates. « Et je pense que beaucoup d’artistes sont allés au-delà pour créer de belles pièces de performance. »

Bien que la diffusion en direct soit gratuite pour tous, les téléspectateurs sont encouragés à faire un don en argent à Feeding America. Lors de la diffusion de l’Oates Song Fest, les téléspectateurs peuvent faire un don via un code QR unique et via le lien ici.