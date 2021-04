L’auteur américain John Naisbitt, dont le best-seller de 1982 «Megatrends» a été publié dans des dizaines de pays, est décédé, rapporte l’Associated Press. Il avait 92 ans.

Naisbitt est décédé paisiblement dans sa deuxième maison près du lac Woerthersee en Autriche, a déclaré samedi son épouse, Doris Naisbitt. Sa mort le 8 avril avait été rapportée plus tôt par l’agence de presse autrichienne APA.

Naisbitt est né le 15 janvier 1929 à Salt Lake City et a grandi à Glenwood, Utah. Au début de sa carrière, il était cadre chez Kodak et IBM, et il a été nommé secrétaire adjoint à l’éducation à 34 ans dans l’administration du président John F. Kennedy.

Le livre de Naisbitt, «Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives», portait sur la compréhension du présent afin de prédire l’avenir. Il s’est vendu à plus de 14 millions d’exemplaires dans 57 pays.

Naisbitt a publié plusieurs autres livres, dont certains traitent de l’essor de la Chine. Il a également fondé le Naisbitt China Institute, un institut de recherche étudiant la transformation de la Chine et a donné de nombreuses conférences sur les études futures au cours de sa carrière. Les Naisbitts vivaient à Vienne mais avaient voyagé en Chine au moins quatre fois par an au cours des deux dernières décennies.

«John n’était pas seulement un homme avec une grande clairvoyance, il était ouvert et sans préjugés, et n’était lié à aucune pensée traditionnelle», a déclaré sa femme, qu’il a épousée en 2000, après avoir été son éditeur en allemand.

« Ce n’était pas seulement un homme visionnaire, c’était un être humain gentil et doux, avec un esprit sophistiqué », a déclaré Doris Naisbitt.

En plus de sa femme, il laisse dans le deuil cinq enfants et 12 petits-enfants.