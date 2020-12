John Mulaney, un comédien et écrivain debout qui a été ouvert sur les luttes passées contre l’alcoolisme et la toxicomanie, serait entré en cure de désintoxication.

Page Six a d’abord rapporté la nouvelle lundi, avec People et Vulture confirmant plus tard. USA TODAY a contacté les représentants de Mulaney pour leurs commentaires et plus de détails.

Dans les heures qui ont suivi les reportages, plusieurs comédiens se sont rendus sur Twitter pour souhaiter bonne chance à l’ancien écrivain de « Saturday Night Live » sur son rétablissement.

« . @ mulaney est incroyablement talentueux et a été bien plus gentil avec moi qu’il ne devait l’être quand il a fait @TheSimpsons, » a écrit « Les Simpsons » scénariste et producteur Tim Long. « J’espère que lui et tous ceux qui se débattent ces jours-ci obtiendront l’aide dont ils ont besoin. »

«N’ayez jamais honte d’être assez courageux pour demander de l’aide», a écrit « Maman » star Kristen Johnston.

Patton Oswalt de « The Goldbergs » et « AP Bio » tweeté La poignée Twitter de Mulaney au milieu d’une rafale d’émojis de cœur, tandis que la star de « Better Call Saul », Michael McKean a écrit, « J’adore @mulaney. »

« Les seules blagues que je veux entendre sur @mulaney en cure de désintoxication sont les blagues qu’il raconte à son sujet après sa sortie, » a écrit « Désenchantement » star John DiMaggio.

Selon le profil 2019 de Mulaney dans Esquire, il a commencé à boire de l’alcool à 13 ans.

«J’ai bu pour attirer l’attention», a-t-il déclaré au magazine. «J’étais vraiment extraverti, puis à douze ans, je ne l’étais pas. Je ne savais pas comment agir. Et puis je buvais, et j’étais à nouveau hilarant.

Mulaney a également parlé de la consommation de drogues.

«Je n’ai jamais aimé fumer du pot», dit-il. «Ensuite, j’ai essayé la cocaïne, et j’ai adoré. Je n’étais pas un bon athlète, alors peut-être que c’était un truc de jeune homme de ‘C’est l’exploit physique que je peux faire. Trois Vicodin et une tequila et je suis toujours debout. Qui est l’athlète maintenant? «

Mulaney a ajouté qu’il avait arrêté de consommer de la drogue et de l’alcool en 2005, alors qu’il avait 23 ans, sans avoir recours à un programme de récupération.

«Je suis allé sur une cintreuse ce week-end qui était juste, comme, disparaître dans et hors d’un film», dit-il. «J’étais comme, ‘Vous (jurons) hors de contrôle.’ Et je me suis dit: « Je n’aime plus ce gars. Je ne le soutiens pas. » «

Mulaney a également plaisanté sur ses problèmes passés avec l’alcool dans les routines debout.

