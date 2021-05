John Mulaney se sépare de sa femme et revient sur scène: comment la comédie peut guérir

John Mulaney et son épouse Anna Marie Tendler divorcent après six ans de mariage, selon les rapports de People et Page Six. La scission intervient après que le comédien, qui a été ouvert sur ses luttes passées contre l’alcoolisme et la toxicomanie, se serait enregistré pour un séjour de 60 jours en cure de désintoxication en décembre.

Alors que la nouvelle de sa scission a éclaté, Mulaney s’est également produit pour la première fois lundi depuis son entrée en cure de désintoxication, un mouvement selon les experts n’est pas une surprise. Les comédiens célèbres utilisent depuis longtemps la scène pour faire face aux problèmes de leur vie.

Le rire a été qualifié de «meilleur médicament» pour une raison.

«Le rire déclenche la libération d’endorphines cérébrales qui nous font nous sentir bien et réduit le stress», selon Greg Bryant, professeur agrégé en communication à l’UCLA.

Un journaliste qui a assisté à l’émission du lundi de Mulaney l’a décrit comme «un excellent mélange d’humour et d’honnêteté».

« Donc, John Mulaney à City Winery a été … intense. 90 minutes consacrées principalement à son intervention et à son expérience de réadaptation. Remarquablement brut, vulnérable, personnel », David Fear de Rolling Stone tweeté. «’Quand je suis seul, je me rends compte que je suis avec la personne qui a essayé de me tuer.’ Hilarant, déchirant, courageux, historique. «

Les grands comédiens ont déjà salué le pouvoir qu’ils ont trouvé dans l’humour pour les aider à faire face aux moments sombres de la vie.

«Souvent, les personnes drôles subissent un grand traumatisme en tant qu’enfant ou se sentent extrêmement aliénées ou souffrent d’une sorte de dépression», a déclaré Rainn Wilson dans le documentaire de 2019 «Laughing Matters», «et ce genre de situation les oblige presque à trouver du réconfort. dans l’humour.

Sarah Silverman a expliqué dans le même documentaire: « L’humour est la façon dont nous survivons tous; ce ne sont pas que des comédiens. Mais je pense que beaucoup de gens trouvent l’humour dans les endroits les plus sombres. »

«Lorsque vous transformez une tragédie en comédie, vous en faites moins une tragédie», a expliqué Peter McGraw, économiste comportemental et directeur du Humour Research Lab de l’Université du Colorado à Boulder.

Madeline Ofina, psychologue pour le fournisseur de soins primaires virtuel PlushCare, a déclaré que l’humour peut être «désarmant lorsque l’on discute de sujets émotionnellement difficiles tels que l’anxiété ou la dépression».

« L’humour peut être un outil d’adaptation efficace, et au sein de l’industrie de la comédie, il existe une communauté de personnes partageant les mêmes idées pour obtenir du soutien », a-t-elle déclaré. « De nombreux comédiens ont partagé publiquement leurs problèmes de santé mentale ainsi que leur utilisation de la comédie pour les aider à y faire face. »

Elle a averti que, selon son utilisation, l’humour peut être un «outil utile ou un outil nuisible pour une personne». Elle l’a décrit comme «un outil dans une boîte à outils diversifiée de capacités d’adaptation».

Chris Gethard a déclaré qu’il avait essayé de se tourner vers la comédie pour faire face à ses difficultés, mais à la fin de la journée, le rire ne remplace pas la thérapie et le travail pour guérir.

«La comédie ne va pas vous sauver», a-t-il déclaré dans «Laughing Matters». « Et si vous envisagez de faire de la comédie comme substitut à la thérapie, cela ne fonctionne pas. J’ai essayé. »

Cameron Esposito, qui a parlé d’agression sexuelle dans son spécial «Rape Jokes» de 2018, considère la comédie comme une aide et non comme un remède.

«Je ne sais pas s’il s’agit de surmonter (tragédie), parce que je ne pense pas que l’humour puisse faire ça», a-t-elle déclaré à USA TODAY en avril 2020. «Je pense que tout le monde doit guérir à sa manière. .. Je pense que l’humour, c’est continuer. «

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne. Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

