John Mulaney se moque de San Francisco et des Tech Bros lors du concert de Dreamforce

L’humoriste John Mulaney s’en est pris aux technophiles et aux obsédés de l’IA lors de son spectacle de clôture de la conférence annuelle Dreamforce à San Francisco cette semaine.

Le comédien n’a pas mâché ses mots pour étriller les quelque 45 000 participants. L’événement Salesforce de trois jours est une conférence annuelle qui se présente comme le « plus grand événement d’IA au monde ». La programmation de cette année a compté plusieurs icônes du secteur comme intervenants, dont le PDG de Nvidia, Jensen Huang, et le cofondateur de Salesforce, Marc Benioff.

L’année dernière, Seth Meyers a ébranlé les participants, et cette année, c’est Mulaney qui a pris le relais.

L’humoriste a livré un set de 45 minutes au cours duquel il s’est moqué de tout, de la ville de San Francisco aux participants à la conférence eux-mêmes, selon The San Francisco Standard signalé.

L’humoriste s’est demandé pourquoi une ville qui avait « si lamentablement laissé tomber l’humanité » avait été choisie pour accueillir une conférence axée sur l’avenir de l’IA, selon le média.

La ville a eu du mal à rebondir après la pandémie. L’année dernière, le nombre de bureaux vacants à San Francisco était parmi les plus élevés de tous les grands centres urbains américains, à la suite d’une vague de réduction des effectifs dans le secteur technologique.

Jeudi, Dreamforce s’est engagé à maintenir la conférence à San Francisco pendant au moins trois ans supplémentaires, une victoire majeure pour la ville.

Les taquineries de Mulaney ont dépassé les frontières de la ville ; il a réservé beaucoup de matière à la foule des technophiles, se moquant de leurs titres de poste alambiqués, de leurs normes vestimentaires professionnelles et de leur remplaçabilité, selon The Standard.

« L’IA peut-elle s’asseoir là-bas avec un gilet polaire ? » a demandé Mulaney à la foule. « L’IA peut-elle ne pas assister à des événements et passer toute la journée dans un bar ? »

Le comédien a continuellement fait travailler la foule tout au long du spectacle, suggérant que plusieurs membres du public travaillent sur des projets au travail qui sont « juste OK » mais passent leurs journées à essayer de les faire paraître « plus géniaux » qu’ils ne le sont », a rapporté The Standard.

« Vous êtes vice-président en charge de la réussite client ? », a-t-il demandé à une personne, selon le média. « Félicitations pour votre poste qui n’existait pas il y a cinq ans ! »

Mulaney a également souligné le langage stéréotypé et vague que l’on entend généralement dans les conversations entre techniciens de haut niveau.

« Le fait qu’il y ait 45 000 « pionniers » ici ne peut plus dévaloriser le titre », a-t-il déclaré, selon le média.

Après son apparition à Dreamforce, Mulaney a également joué une représentation unique au Golden Gate Theatre de San Francisco, où il a donné quelques teasers supplémentaires pour la ville au bord de la baie.

« San Francisco, tu as toujours été mauvaise en tant que ville, et tu t’en sors très bien », a déclaré Mulaney, selon Portail SFG.

L’humoriste est revenu sur scène ces dernières années après un passage en cure de désintoxication en 2020.