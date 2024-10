John Mulaney rend hommage à son épouse Olivia Munn avec un hommage surprise aux Imagemaker Awards d’InStyle

« Olivia sauvant des vies en disant sa vérité ne me surprend pas », s’est exclamée Mulaney en remettant à Munn le prix « Femme d’impact » pour le changement dans la santé des femmes.

John Mulaney vient de nous faire pleurer.

Le comédien était présent au Style Prix ​​​​Imageamker où il a présenté sa femme, Olivia Munnavec le prix « Woman of Impact », pour l’impact que Munn a eu sur la santé des femmes après avoir rendu public son diagnostic de cancer du sein plus tôt cette année. Selon le magazine, il l’a « surprise » avec son discours.

« Environ un an plus tard, Olivia a partagé son histoire. Son parcours avec le cancer. Il s’agissait d’un cancer qui n’a pas été détecté par un test du gène BRCA, il n’a pas été détecté par une mammographie. Il a été détecté parce qu’elle a pris un test jusqu’alors inconnu. « C’est un test appelé test d’évaluation des risques de cancer du sein à vie et ils ont découvert qu’elle avait 37 pour cent de chances d’avoir un cancer du sein », a expliqué Mulaney. « Et environ un mois plus tard, elle subissait une double mastectomie. Elle a partagé son histoire pour aider tous ceux qu’elle pouvait. »

Il a poursuivi : « Selon l’Institut national du cancer, dans la semaine qui a suivi le récit de son parcours contre le cancer du sein, il y a eu une augmentation de 4 000 % du nombre de femmes se rendant à l’évaluation des risques de cancer du sein. C’était la première semaine. Olivia a sauvé des vies en dire sa vérité ne me surprend pas.



En mars 2024, Munn a révélé qu’elle avait diagnostiqué atteinte d’un cancer du sein et a été ouverte sur les procédures qu’elle a subies après son diagnostic alors qu’elle luttait contre la maladie.

« Nous étions à l’hôpital pour la troisième opération d’Olivia en septembre 2023 et elle avait perdu beaucoup de sang lors de sa deuxième opération, donc nous étions tous les deux un peu nerveux. Elle m’a dit : ‘Je viens de lire ce livre sur Jackie O. Jackie’. O. ne s’est jamais remise du meurtre de son mari. J’ai dit : « Non, je comprends, c’était un gros problème », se souvient Mulaney. « Elle a dit : « Elle a toujours regretté de ne pas avoir dépassé ce stade. » Elle a dit : « J’ai peur, mais j’accepte tout cela et je ne vais pas laisser cela peser sur nos vies. Je vais au-delà. […] J’ai pensé à la chance que nos enfants ont de t’avoir comme mère, et à quelle chance j’ai de t’avoir comme partenaire dans la vie. »

« Nous en avons beaucoup appris », a-t-il partagé. « Nous avons appris qu’elle aurait besoin de cinq interventions chirurgicales. Nous avons appris qu’il y avait un risque de lymphœdème. Nous avons appris que si nous ne l’avions pas attrapé au moment où nous l’avons attrapé, les choses auraient pu être bien pires. J’ai aussi appris que ce n’est pas prononcé « masectomie ». ça se prononce « mastectomie ». Il y a un T dessus. Ça ne devrait pas être «masectomie». C’est ironique que le mot lui-même comporte une partie qui devrait être supprimée, je pense. »

L’actrice de 44 ans a partagé sa gratitude envers Mulaney et leur fils pour leur amour et leur soutien tout au long du processus, y compris lors de la cérémonie de remise des prix d’hier soir, où elle a utilisé les réseaux sociaux pour remercier son mari.

« Je publierai plus de photos plus tard, mais pour ce soir, je veux juste remercier mon mari de m’avoir remis le prix @instylemagazine Woman of Impact », a-t-elle écrit. « Je l’aime tellement. »



