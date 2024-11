John Mulaney laisse le public de SNL en colère avec des idées familiales

John Mulaney se plaint de la répartition inégale des tâches parentales après avoir accueilli son deuxième bébé

John Mulaney a renversé du thé hilarant en famille lors de son Samedi soir en direct monologue.

Le samedi soir 2 novembre, il est revenu au Studio 8H pour animer pour la sixième fois l’émission de sketchs comiques de NBC, donnant le coup d’envoi en annonçant l’arrivée de sa fille de cinq semaines.

Mulaney, 42 ans, et son épouse, l’actrice Olivia Munn, sont les parents d’un fils de deux ans, Malcolm Hiep, et ont accueilli leur fille, Mei June, via une mère porteuse gestationnelle le 14 septembre.

« Ma femme s’occupe de l’enfant de cinq semaines tandis que je sors celui de deux ans. Et ce n’est pas juste », a-t-il déploré en plaisantant à propos de la répartition inégale des tâches parentales. « Dire que vous avez un enfant de cinq semaines, je prendrai celui de deux ans, c’est comme dire : « Je transporterai ce condamné à travers les frontières de l’État, vous tenez une pomme de terre. » »

Le comédien a également exprimé sa joie de regarder le public, notant avec humour que « toute ma vie est tournée vers le bas maintenant ».

« J’ai un bébé. Je la regarde. J’ai un fils de deux ans qui mesure 34 pouces. Ma femme, qui est à moitié sino-vietnamienne, mesure quatre pieds », a-t-il poursuivi.

En ajoutant d’autres membres de la famille qui sont plus petits, Mulaney a mentionné sa belle-mère, qui est entièrement chinoise et vietnamienne et vit avec eux.

« Elle mesure deux pieds et notre nounou vient des Philippines, elle mesure moins un pied toute la journée », a-t-il plaisanté.

Mulaney a ensuite mis le public en colère lorsqu’il a fait semblant de converser avec une enfant, en disant: « Allons-y », tout en tenant une main invisible pour révéler: « C’est ma belle-mère ».