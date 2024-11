John Mulaney fait le point sur ses « hanches féminines »

Le comédien et acteur John Mulaney est revenu en tant que Samedi soir en direct hôte avec une mise à jour pas si bonne sur son « hanches féminines» : il pourrait avoir besoin d’une arthroplastie de la hanche.

Mulaney, qui a récemment accueilli SNL en février 2022, devenant ainsi membre du club cinq fois, a plaisanté sur le vieillissement. À 42 ans, il ne se sent pas très bien, dit-il.

«Mes parents ont choisi un mauvais moment pour vieillir. Quand j’étais plus jeune, j’aurais peut-être pu les aider. Mais je ne peux pas maintenant. J’ai 42 ans. Je ne me sens pas bien non plus », a-t-il déclaré. « Mon frère m’a appelé en avril. Il dit : « Maman est tombée ». Je suis tombé ! Ça fait mal ! »

«J’ai aussi un pansement sur le dessus de la main. Les personnes âgées adorent mettre un pansement sur le dessus de la main », a-t-il poursuivi, imaginant comment ils pourraient tous se blesser aux mains de la même manière, par exemple en repoussant des voleurs armés de couteaux avec leurs paumes tournées vers l’extérieur. dans.

Mulaney a ensuite révélé qu’il avait une déchirure au labrum droit et qu’il suivait une thérapie physique hebdomadaire pour cela, avec trois femmes plus âgées.

« Nous nous sommes allongés sur des nattes. Nous pressons le bas de notre dos contre les tapis pour nous stabiliser. Ensuite, nous faisons ces tout petits exercices pour renforcer nos muscles et notre vagin », a-t-il plaisanté. « Et nous travaillons très dur. Nous nous encourageons mutuellement. Il y a des cheveux argentés et des bijoux turquoise partout.

Et puis, la mauvaise nouvelle : « Parmi toutes les femmes de la classe, le professeur m’a distinguée et m’a dit que je ne bénéficierais pas d’une thérapie physique à long terme et que je ne bénéficierais même pas d’une procédure laparoscopique. et que je devrais éventuellement subir une arthroplastie de la hanche.

«Je vais me faire remplacer la hanche», a-t-il déclaré, «et ma mère va me reconduire à la maison.»