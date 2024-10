John Mulaney explique comment Olivia Munn le maintient « hors de danger »

Le comédien a révélé comment Olivia Munn avertissait les bonbons par SMS

Garder John Mulaney « hors de danger » est l’une des priorités d’Olivia Munn

Le comédien de 42 ans a partagé certains des textes amusants et des avertissements qu’il a reçus de Munn.

« Olivia essaie constamment de me garder hors de danger et de me garder en vie à travers une série de textes tout au long de notre relation », a déclaré Mulaney avant de présenter à sa femme Dans le style‘s Femme d’Impact récompense.

Alors que Mulaney allait acheter de nouveaux vêtements, Munn lui a envoyé un texto : « Bébé, sois si prudent aujourd’hui, tu peux attraper la variole du singe en essayant des vêtements dans un magasin et/ou en ne lavant pas tes nouveaux vêtements. »

Elle a envoyé un jour un article de Personnes magazine avec le titre « Un homme de Floride meurt d’une amibe mangeuse de cerveau après avoir rincé ses sinus avec de l’eau du robinet ».

« Elle a envoyé un texto en dessous : ‘John, John, nous ne déménagerons jamais à Tampa' », a-t-il lu son texte pendant que la foule riait. « Maintenant, nous n’avions jamais discuté de déménager à Tampa, mais c’était officiellement hors de propos. »

Un autre message d’avertissement est venu lorsqu’il a emmené leur fils Malcolm en promenade dans une poussette.

« Elle m’a écrit de nulle part, sans contexte. ‘S’il te plaît, sois très prudent aujourd’hui. Tant de choses folles peuvent surgir de nulle part. J’ai répondu : ‘Comme quoi ?’ Olivia a répondu : « Des voitures folles » », se souvient-il. « On n’entend pas assez parler de voitures folles. Je ne peux pas croire que ce ne soit pas un problème lors de cette élection. »

Plus tard, Munn a consulté ses histoires Instagram en réponse à la révélation de son mari.

« Pour être clair, j’étais très sérieuse à propos de chacun de ces textes », a-t-elle écrit. « Les amibes mangeuses de cerveau constituent une menace très réelle. De même, le fait de ne pas laver les nouveaux vêtements après l’achat. Ainsi que les perles d’eau pour les enfants. »

« Ne dors pas sur aucun de mes avertissements », dit-elle d’un ton taquin.