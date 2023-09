John Mulaney et Pete Davidson viendront au Rialto Square Theatre de Joliet – Shaw Local

Le théâtre historique de Joliet accueillera un quintuple animateur et ancien scénariste de « Saturday Night Live » et un ancien membre de la distribution de « SNL ».

John Mulaney, écrivain, acteur et comédien deux fois lauréat d’un Emmy et du Writers Guild of America Award, et Pete Davidson, créateur, producteur exécutif, scénariste et star de la comédie acclamée par la critique de Peacock « Bupkis », se produiront le 8 octobre au Théâtre de la place Rialto.

Les billets pour le spectacle John & Pete seront mis en vente mardi à 10 heures via Ticketmaster.

John Mulaney

Mulaney a commencé à écrire pour « SNL » en 2008 et a été invité à animer l’émission à cinq reprises, selon un communiqué de presse du Rialto annonçant l’émission.

Pendant son séjour avec « SNL », Mulaney a créé le personnage « Stefon » avec Bill Hader et est apparu dans les segments « Weekend Update » de la série.

Mulaney a écrit pour l’émission « Documentary Now ! » d’IFC. et a fourni la voix d’Andrew sur « Big Mouth » de Netflix.

Il a sorti son stand-up spécial Netflix « Baby J » le 23 avril, dans lequel Mulaney « convertit ses troubles personnels en éclat comique », selon le Rialto. Cette émission spéciale a valu à Mulaney 2023 des nominations aux Emmy Awards dans « Outstanding Variety Special » (préenregistré) et « Outstanding Writing For A Variety Special ».

Une variété musicale spéciale pour enfants nominée aux Emmy – « John Mulaney & The Sack Lunch Bunch » – a fait ses débuts sur Netflix en décembre 2019.

Mulaney a fait une tournée aux États-Unis en 2018 avec la tournée Kid Wonderful à guichets fermés. Celui-ci a ensuite été publié en tant que stand-up spécial Netflix, pour lequel Mulaney a remporté un Emmy pour « Écriture exceptionnelle dans un spécial de variétés ».

Il a sorti l’original Netflix « The Comeback Kid » en 2015.

Mulaney et le comédien Nick Kroll ont également créé et joué à Broadway dans « Oh, Hello On Broadway ». Ils ont sorti une émission spéciale Netflix du même nom, ainsi que « Oh, Hello : The P’dcast », un podcast comique basé sur leurs personnages.

Pete Davidson

En tant que membre de la distribution « SNL » de 2014 à 2022, Davidson était connu pour ses fonctionnalités « Weekend Update » et ses vidéoclips originaux.

En 2016, Davidson a tourné son premier stand-up spécial d’une heure pour Comedy Central.

En 2020, il a sorti le stand-up spécial « Pete Davidson : Alive From New York ». Il a également co-écrit, produit et joué dans le film « The King of Staten Island ».

D’autres films incluent « Trainwreck », « Transformers : Rise of the Beasts », « Big Time Adolescence », « Set It Up », « Meet Cute » et « Bodies Bodies Bodies ». Les projets à venir incluent « Dumb Money », « Wizards ! » et « J’ai couché avec Joey Ramone. »

Le magazine Time a classé Davidson parmi ses 100 personnes les plus influentes de 2022.

Savoir plus

Le spectacle John & Pete du 8 octobre au Rialto Square Theatre de Joliet se déroulera sans téléphone. Cela signifie:

• Les clients ne peuvent pas utiliser de téléphones, de montres intelligentes et d’accessoires dans l’espace de représentation.

• Tous les téléphones, montres intelligentes et accessoires seront sécurisés dans des pochettes Yondr individuelles, que les clients garderont avec eux.

• Les clients peuvent utiliser leurs appareils dans les zones conçues pour l’utilisation du téléphone.

• Les appareils doivent être à nouveau sécurisés dans les pochettes Yondr avant de retourner dans l’espace de représentation.

• Les pochettes seront ouvertes à la fin de l’événement.

• Toute personne utilisant un appareil pendant la représentation sera escortée hors du théâtre.

SI VOUS ALLEZ

QUOI : John et Pete

QUAND : 19 h le 8 octobre

OÙ : Théâtre Rialto Square, 102 N. Chicago St., Joliet

ETC : Les billets seront mis en vente à 10 h le 19 septembre pour cet événement sans téléphone à Ticketmaster.com.

INFOS : Visite rialtosquare.com et johnmulaney.com.