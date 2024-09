John Mulaney et Olivia Munn ont une fille prénommée Mei

Le comédien John Mulaney et l’actrice Olivia Munn ont désormais un deuxième enfant, une fille nommée Méi June Mulaney.

Munn a déclaré dans une publication Instagram dimanche que la fille était née via une mère porteuse jeudi.





« J’ai ressenti tellement d’émotions profondes à l’idée de ne pas pouvoir porter ma fille », a déclaré Munn dans le message qui comprenait une photo des parents et du bébé ensemble sur un lit d’hôpital. « Lorsque j’ai rencontré notre mère porteuse pour la première fois, nous avons parlé de mère à mère. Elle m’a fait preuve de tant de grâce et de compréhension que j’ai su que j’avais trouvé un véritable ange. Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude pour avoir gardé notre bébé en sécurité pendant 9 mois et pour avoir réalisé nos rêves. »

Munn a ajouté que « Méi (prononcé mai) signifie prune en chinois ».

Mulaney, 42 ans, et Munn, 44 ans, qui partagent également un fils de deux ans, se sont mariés en juillet.

Plus tôt cette année, Munn a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein et qu’elle avait subi une double mastectomie. Dans une interview accordée à People en mars, Munn a déclaré que Mulaney était à ses côtés tout au long de sa relation et qu’elle aurait eu « l’impression de gravir un iceberg sans lui ».

Les deux ont commencé à sortir ensemble en 2021 et ont accueilli leur fils, Malcolm, en novembre.