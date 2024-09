John Mulaney et Olivia Munn accueillent leur deuxième enfant

John Mulaney et Olivia Munn sont désormais parents de deux enfants.

Le couple a annoncé l’arrivée de sa fille Méi June Mulaney en un post Instagram du dimanche qui comprenait plusieurs photos de la famille heureuse avec leur nouveau-né et leur fils de presque 3 ans, Malcolm.

Plus tôt cette année, Munn a révélé qu’elle avait subi une ovariectomie et une hystérectomie, une décision qu’elle a prise pour réduire le risque de récidive de son cancer du sein. La star a suivi en privé un traitement contre le cancer tout au long de l’année 2023 et est désormais en rémission.