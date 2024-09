John Mulaney et Olivia Munn accueillent leur deuxième bébé

Photo : Dave Benett/Getty Images pour Hermès

John Mulaney aura deux fois plus de matériel de père quand il sera l’hôte Samedi soir en direct 2 novembre. Lui et Olivia Munn ont eu leur deuxième enfant le 14 septembre, ont révélé les deux hommes sur les réseaux sociaux. « Méi June Mulaney est venue au monde le 14 septembre 2024, l’année du dragon », a écrit Mulaney sur Instagram. « Nous avons volé tellement de choses à l’hôpital. J’aime tellement ma petite fille. » Publication InstagramMunn a révélé que le couple avait eu son enfant par mère porteuse. « J’ai ressenti tellement d’émotions profondes à l’idée de ne pas pouvoir porter ma fille », a-t-elle écrit. « Lorsque j’ai rencontré notre mère porteuse pour la première fois, nous avons parlé de mère à mère. Elle m’a montré tellement de grâce et de compréhension que j’ai su que j’avais trouvé un véritable ange. Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude pour avoir gardé notre bébé en sécurité pendant 9 mois et pour avoir réalisé nos rêves. » Munn est actuellement en rémission d’un cancer du sein, après avoir partagé son diagnostic et sa double mastectomie en mars de cette année.

Il s’agit du deuxième enfant de Mulaney et Munn. Leur premier-né, Malcolm Hiệp Mulaney, est né en 2021 (année du bœuf). Le couple a annoncé son mariage en juillet.