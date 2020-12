John Mulaney cherche de l’aide.

Le comédien de 38 ans est entré en cure de désintoxication, Page six et Personnes ont signalé. E! News a contacté le représentant de Mulaney pour obtenir ses commentaires.

La star, qui a accueilli Saturday Night Live une deuxième fois cette année à la fin octobre, a déjà parlé de ses problèmes de dépendance à la cocaïne et à l’alcool. Dans une interview en 2019 avec Écuyer, Mulaney s’est souvenu de sa consommation d’alcool à l’âge de 13 ans. «J’ai bu pour attirer l’attention», a-t-il déclaré au magazine. «J’étais vraiment extraverti, puis à douze ans, je ne l’étais pas. Je ne savais pas comment agir. Et puis je buvais, et j’étais à nouveau hilarant.

En ce qui concerne la drogue, «je n’ai jamais aimé fumer du cannabis», a-t-il déclaré. «Ensuite, j’ai essayé la cocaïne, et j’ai adoré. Je n’étais pas un bon athlète, alors peut-être que c’était un jeune homme de C’est l’exploit physique que je peux faire. Trois Vicodin et une tequila et je suis toujours debout. Qui est l’athlète maintenant? »

Cependant, en 2005, à 23 ans, il a renoncé à l’alcool et à la cocaïne après une maîtrise qui l’a poussé à prendre la décision qui changera sa vie d’arrêter. Selon le magazine, Mulaney n’a pas participé à un programme de récupération, mais était sobre depuis.