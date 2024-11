John Mulaney anime un « SNL » mouvementé avec Kamala Harris en open open

Vous savez que c’est une semaine chargée sur « Saturday Night Live » lorsqu’un nouveau dirigé par John Mulaney Duane Reade au sketch musical du terminal de bus de l’Autorité portuaire n’est que la cinquième chose la plus importante à discuter.

La plus grande nouvelle, comme indiqué plus tôt c’est que la vice-présidente Kamala Harris est apparue ouvertement pour « arrêter le drame » et pour refléter littéralement le portrait d’elle que Maya Rudolph a fait d’elle. Nous parlerons davantage de ce croquis dans un instant.

Il convient également de noter que l’invité musical et sensation du festival Chappell Roan a interprété son tube à chanter « Poney Club Rose » et a également lancé un chanson country surprise « Le donneur .»

Autre surprise, le candidat à la vice-présidence de 2016, le sénateur de Virginie Tim Kaine, qui s’est présenté aux côtés d’Hillary Clinton, s’est présenté dans « Quel est ce nom ? » un sketch de jeu télévisé. Dans ce film, Mulaney incarne un homme qui prétend se soucier profondément de l’élection présidentielle de mardi, mais qui ne se souvient pas du nom de Kaine.

Maya Rudolph, à gauche, avec la vice-présidente Kamala Harris pendant l’ouverture à froid. (NBC/Will Heath/NBC)

Mulaney, qui a hébergé «Everybody’s in LA» pour Netflix en mai et qui accueillera un live hebdomadaire pour le streamer début 2025 a fait un travail admirable en maintenant le tout ensemble dans un solide mélange de croquis. Il y avait une vidéo sublimement idiote dans laquelle Mulaney incarne un officier de contrôle au sol essayant de aidez un astronaute chimpanzé revenir sur Terre au début de la série. Deux sketchs en fin d’épisode remplis de nombreuses blagues dans des prémisses simples : l’un concernait Little Richard (Kenan Thompson) apparaissant trop souvent dans une sitcom des années 1990 . Et l’autre mettait en vedette Mulaney jouant Harvey Epstein, candidat réel au conseil municipal de New York qui reconnaît dans une vidéo de campagne que ses deux noms sont très problématiques.

Même sans la fantaisie de Broadway qui est la dernière édition de Duane Reade (plus d’informations ci-dessous), l’hébergement de Mulaney aurait été le meilleur pour la 50e saison jusqu’à présent, ou du moins au coude à coude avec Ariana Grande d’il y a quelques semaines .

Avant les adieux de clôture, une carte de titre honorée Teri Garr, décédée cette semaine . L’acteur a animé le spectacle trois fois dans les années 1980.

Rudolph s’est finalement retrouvé face à face avec le vrai Harris lors de l’ouverture à froid de cette semaine, dont la vanité de parler au miroir était similaire à celle d’un récent Croquis de Jennifer Coolidge . Mais il y avait beaucoup de chemin à parcourir trois jours avant les élections nationales, notamment l’ancien président Trump (James Austin Johnson) lors d’un rassemblement, arborant un gros gilet orange pour « l’avoir porté dans un camion poubelle » et se moquant de l’ancienne représentante du Wyoming, Liz Cheney ( « Je viens de dire que je voulais qu’elle aille chasser avec son père »).

JD Vance (Bowen Yang) est apparu brièvement avant de voir le retour de Jim Gaffigan dans le rôle du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, d’Andy Samberg dans le rôle de Doug Emhoff et de Dana Carvey dans le rôle du président Biden.

Mais bien sûr, c’est Kamala Harris qui j’ai eu la plus grande réaction rejoignant Rudolph avec : « En direct de New York, c’est samedi soir ! »

Pour sa sixième sortie en tant qu’hôte, Mulaney a interprété un monologue extrêmement rapide, passant d’un sujet à l’autre, et qui se distinguait par le fait qu’il ne faisait absolument aucune mention des élections imminentes. Au lieu de cela, Mulaney a commencé par informer le public de sa vie de famille : il récemment marié Olivia Munn et a maintenant une fille de 5 semaines avec un fils de 2 ans. Il a décrit la taille relative de toutes les personnes dans sa vie qu’il est plus grand, y compris Munn, sa belle-mère encore plus petite et une nounou qui mesure «moins un pied». Mulaney a parlé de ses parents, qui vieillissent trop lentement à son goût (« Ils ont toujours les cheveux bruns et font des voyages à vélo ») et de ce que ça fait, à 42 ans, de déjà penser à une arthroplastie de la hanche.

Meilleur sketch de la soirée : Ramenez Beppo à la maison

Il y a juste quelque chose à propos de Mulaney et des singes qui fonctionne sur « SNL ». Deux ans après être apparu comme un juge singe l’animateur incarne un personnage qui s’efforce de ramener Beppo, le premier chimpanzé américain à orbiter autour de la Terre, chez lui en toute sécurité. Beppo peut communiquer avec des mots via un clavier d’icônes, mais lorsque le contrôle de mission perd le contrôle du vaisseau spatial, c’est au personnage de Mulaney d’annoncer la mauvaise nouvelle au chimpanzé avec des mots qu’il peut comprendre : « Beppo ne rentre pas chez toi. Beppo s’assombrit. Beppo est égal à zéro pour toujours. Le sketch vidéo prend plusieurs tournures sombres et absurdes, inclut une référence aux « Figures cachées » et se termine triomphalement… en quelque sorte. Points supplémentaires pour donner à Beppo, le chimpanzé maudit, un aspect si réaliste et adorable.

Aussi bien : le lait Duane Reade est biologique et non biologique

Chaque fois que John Mulaney anime « SNL », il y a toujours de fortes chances qu’il ramène son sketch d’hommage musical qui ont lieu dans un Duane Reade au terminal de bus de l’autorité portuaire . Pour cette dernière version, l’ancien acteur Pete Davidson est revenu, cherchant à acheter un pot de lait qui s’avère provenir d’une famille d’opossums (Thompson et Ego Nwodim), qui transforment le morceau en un numéro du « Roi Lion ». Marcello Hernández jouait une bouteille de shampoing gardée sous clé tandis que le maire de New York Eric Adams (Thompson) parodiait « Aladdin » en référence à ses relations turques. Il y en avait plus, beaucoup plus, mais le plus marquant a peut-être été le retour de Samberg pour interpréter « Baby Bear Carcass », en harmonie avec le numéro d’ouverture de « Hamilton », une référence à l’étrange histoire de Central Park de Robert F. Kennedy Jr.. Comme le note le croquis, l’ancien candidat à la présidentielle est toujours sur les listes électorales dans deux États charnières. Soit vous aimez ces sketches musicaux new-yorkais, soit vous les trouvez complètement aléatoires, mais vous ne pouvez pas nier qu’ils sont ambitieux.