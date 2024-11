John Mulaney accueille avec l’invité musical Chappell Roan

Ohé les coneheads ! Pour combler le manque de disponibilité du week-end dernier Samedi soir en directj’ai rejoint la série Zoom du dimanche soir Assemblées publiques de Démocratie 24 : l’Amérique à la croisée des cheminsdans lequel l’ancien SNL L’écrivain Jim Downey s’est souvenu avec Lawrence O’Donnell, présentateur de MSNBC et ancien élève de Harvard Lampoon, de ses nombreux sketches politiques légendaires lors de l’émission et de ses réflexions sur l’état de la comédie au cours du cycle électoral actuel. Cela nous rappelait à quel point l’influence politique de la série était profonde – remontant aux élections de 1976, lorsque SNLc’est représentation du président Gerald Ford a partiellement contribué à sa défaite contre Jimmy Carter.

Ce soir, quelques jours avant l’élection présidentielle de 2024, l’émission a une dernière occasion de façonner le discours autour de Kamala Harris (qui a fait un arrêt de dernière minute à New York aujourd’hui point point point) et, oui, de Donald Trump. L’épisode de ce soir est présenté par John Mulaney, membre du Five-Timers Club, dont Morceau « Cheval dans un hôpital » sur Trump est un commentaire définitif qui tente d’expliquer le moment surréaliste dans lequel nous nous trouvons.

Mulaney passe une excellente année 2024. John Mulaney présente : Tout le monde est à Los Angeles diffusé en direct sur Netflix en mai et le premier SNL L’écrivain a été sollicité pour animer un nouveau talk-show de variétés en direct pour le streamer. Il y a quelques semaines, il a été annoncé que Mulaney reviendrait à Broadway dans la pièce de Simon Rich. All In : Comédie sur l’amour, agissant aux côtés de Fred Armisen et Chloe Fineman.

John Mulaney anime « Saturday Night Live ».

Ouvert à froid

Chloe Fineman est de retour dans le rôle de la présentatrice de CNN, Kaitlan Collins, entre les deux rassemblements de candidats. Ce format nous permet de passer directement au Donald Trump décousu et investi de James Austin Johnson. « Où diable suis-je, cet endroit pue », déplore-t-il. Il est épuisé. « Personne ne s’en soucie », siffle-t-il, avant d’inviter JD Vance (Bowen Yang) sur scène. Dans une édition intéressante pour SNLKamala Harris (Maya Rudolph) interrompt le rassemblement qu’elle regardait à la télévision. Elle a personnellement envoyé des SMS à tous les électeurs américains. Son mari Doug Emhoff (Andy Samberg) envisage de poursuivre la série en justice Doug pour avoir pris son nom et son image.

Maya Rudolph et Kamala Harris sur ‘SNL’.

Dana Carvey entre dans le chat en tant que président Joe Biden. Ancien SNL L’acteur Siobhan Fallon Hogan était dans la série lorsque la bande dessinée dominait avec son impression emblématique de George Bush. Elle se souvient de Divertissement hebdomadaire: « Carvey n’est pas seulement un génie absolu, mais c’est un gars fantastique qui m’a beaucoup soutenu et encouragé, ainsi qu’à l’ensemble du casting. Il est unique en son genre et son talent est insensé – si précis et précis !

Kamala de Rudolph est enfin seule – et veut discuter avec quelqu’un qui a été à sa place. Ensuite, nous comprenons : affronter des Kamalas en duel ! Le vrai candidat est là ! Ils évoquent le rire et certains autres tics du candidat. « Gardez votre calme-ala/Kamala et continuez-ala ! » Bien que ce ne soit pas Obama s’arrête à la fête d’Halloween de Clintonc’est toujours amusant.

«Je vais voter pour nous! » dit Rudolph avec fierté, avant que la vraie VPOTUS ne demande en plaisantant si elle est une électrice inscrite en Pennsylvanie.

Monologue

Mulaney est de retour pour la sixième fois. Il note qu’il a une fille de 5 semaines et un enfant de 2 ans mesurant 34 pouces. Chez lui, tout le monde est petit. Il se demande quand ses parents seront vieux, comme les grands-parents de Charlie et la chocolaterie. Il semble qu’il finira par subir une arthroplastie de la hanche. Il parle de son grand-père, qui a grandi il y a plus de 100 ans dans une ferme laitière du Wisconsin et dans de grandes familles catholiques. Il était trop vieux pour combattre la Seconde Guerre mondiale. Un monologue de Mulaney très solide, résolument apolitique – du moins en termes de commentaires mardi.

« Quel est ce nom : édition électorale »

Édition électorale! Les concurrents du jeu télévisé sont Ben et Margaret Atwood (Sarah Sherman). Les premières réponses sont Jack Smith et Doug Emhoff. Ben de Mulaney réussit les deux, car il s’agit de l’élection la plus importante de notre vie. La démocratie est en jeu ! Dans une autre apparition surprise, le vice-président d’Hillary Clinton apparaît et demande à Mulaney de se souvenir de son nom. En 2016, Mulaney a également affirmé que la démocratie était en jeu, donc il connaît sûrement son nom. Oui? Non. (C’est Tim Kaine.) Michael Longfellow remplace Bill Hader ici – de grosses chaussures ! C’est amusant, pas sûr qu’il capte la même malveillance indifférente.

« Beppo »

La NASA célèbre la réalisation de sa première orbite autour de la Terre avec un chimpanzé, Beppo. Le champagne est sauté lorsqu’il y a un problème dans l’espace. Le navire a perdu le contrôle et il n’y a aucun moyen de ramener Beppo chez lui. À contrecœur, le technicien Mulaney doit annoncer la nouvelle au chimpanzé : il essaie de transmettre le concept de la mort en termes simples. Le cinéaste Dan Bulla joue avec le patriotisme américain classique du milieu du XXe siècle et décroche une fin heureuse. Dans une référence amusante. Chaînes Ego Nwodim Personnages cachésun film sur les femmes afro-américaines qui ont travaillé pendant les premières années du programme spatial américain.

« Autorité portuaire Duane Reade »

Il s’agit de l’autorité portuaire Duane Reade et deux jeunes voyageurs envisagent de monter dans un bus pour Boston, un voyage que j’ai fait plusieurs fois. Pete Davidson est de retour, vêtu d’une excellente chemise Rodney Dangerfield. Il veut du lait – déclenchant ainsi un medley à Broadway. C’est donc cet hommage musical désormais obligatoire à Mulaney, cette fois complété par Roi Lion-des blagues inspirées du lait maternel possum. Marcello Hernández joue au shampoing, usurpant « Do-Re-Mi » de Le son de la musique. Chloé Fineman dirige un chœur de sosies de Timothée Chalamet et Devon Walker revient dans le rôle du maire Eric Adams, habillé en Aladdin. Samberg rappe alors que l’ours RFK Jr. est parti dans Central Park, canalisant Lin-Manuel Miranda, avant qu’une grande finale ne se lève de Graisse. Et voilà, le rêve d’un enfant de théâtre !

Chappell Roan interprète « Pink Pony Club »

Cette chanson parle d’une fille d’une petite ville du Tennessee qui rêve de culture gay et drag à West Hollywood. Elle rêve d’être danseuse au Pink Pony Club, un bar queer fictif sur Santa Monica Boulevard – sa mère ne serait pas fière. J’adore l’histoire et le synthé – extrêmement accrocheurs. « En direct de New York, c’est samedi soir ! » crie-t-elle à la fin.

La chanson a eu une longue vie – elle est d’abord sortie en single pour L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest de retour en 2020 ! Roan a récemment partagé un retour en arrière Publication Facebook à partir de 2011, publiée sous son nom de naissance, Kayleigh Amstutz. « Je suis déterminée à être sur SNL », a-t-elle écrit. Fait amusant ! Il y a trois semaines, Roan a également fait l’objet d’un « Weekend Update » de Bowen Yang, faisant référence à certaines déclarations publiques du chanteur selon lesquelles il se sentait dépassé par son impression de bébé hippopotame Moo Deng.

« Mise à jour du week-end »

L’élection décidera si le SNL les acteurs et l’équipe sont audités ! Nos présentateurs se concentrent sur les plaidoiries finales des deux candidats et sur la semaine folle. Les célébrités sortent du bois pour soutenir leur candidat préféré.

Heidi Gardner apparaît dans le rôle de Reba McEntire, indécise. Elle est populaire et préoccupée par « Team Reba » sur La voix. Les vrais Conehead se souviennent qu’en 2009, Andy Samberg avait chanté une ballade techno rap très torride sur son amour, Reba McEntire (un peu joué par Kenan Thompson).

De nombreux couples improbables surgissent ces jours-ci. Pour commenter : le grégaire et bruyant Grant (Hernandez) sa petite amie souris Alyssa (Jane Wickline). Comment se sont-ils rencontrés ? Elle regardait Steven Univers sur son téléphone au club.

« Petit Richard »

Yang, en tant qu’animateur de PBS, interviewe Jay Paultodd (Mulaney), le créateur d’une sitcom des années 90 intitulée Liens familiauxun décollage sur Full house. Ils revisitent un épisode avec Little Richard (Thompson), que Paultodd a rencontré dans un club échangiste. (Et oui, Little Richard a effectivement continué Full house!) Je suppose que la blague est à quel point Richard était déséquilibré hors écran – et sur. Ce qui a probablement une part de vérité ! Paultodd, c’est comme si Vin Di Bona rencontrait Jeff Franklin. Intéressant de voir Thompson dans ce rôle. Évidemment Le petit Richard Simmons me vient à l’esprit – mais Damon Wayans a également joué l’icône flamboyante du rock’n roll au milieu des années 80.

Chappell Roan lance « The Giver »

Une ballade lesbienne amusante sur le thème de la country ! Roan a récemment publié un carrousel de photos Polaroid épelant la phrase « Elle fait le travail » et a écrit dans la légende : « Ceci est un indice ».

« Campagne du conseil municipal de New York »

Le candidat au conseil municipal de New York fait face à l’éléphant dans la pièce, il s’appelle Harvey Epstein : un mélange de deux délinquants sexuels notoires. Le député de l’État (Mulaney) passe son temps dans la publicité à corriger les idées fausses courantes sur son bilan.

Réflexions finales

Amusant! Beaucoup de choses à aimer ce soir – un court métrage brillant de Dan Bulla. Qu’en as-tu pensé ? Votez, mes amis!