John Metchie des Texans se bat contre la leucémie, source d’inspiration tout au long du chemin

Ben Arthur Journaliste de l’AFC Sud

Le moment préféré de Chris Malleo avec John Metchie III n’a rien à voir avec le football.

Le receveur des Houston Texans était en année de troisième cycle à la Peddie School, un internat privé de Hightstown, dans le New Jersey, se préparant à partir tôt pour l’Université de l’Alabama. Metchie est allé chez Malleo pour lui dire au revoir.

Les deux hommes avaient bâti une relation étroite en tant que joueur et entraîneur-chef. Vivant à près de 500 milles de chez lui à Brampton, en Ontario, Metchie avait séjourné avec Malleo à plusieurs reprises. Il s’était rapproché de la famille de l’entraîneur.

Mais la femme de Malleo était au travail quand Metchie est arrivée. Elle était déçue de ne pas l’avoir vu avant son départ.

Malleo envoyait des SMS à Metchie après son départ.

« Ma femme est contrariée de ne pas avoir eu l’occasion de lui dire au revoir », a-t-il écrit.

En voyant ce texte, Metchie a emprunté un vélo et a traversé le campus de Peddie jusqu’à la maison de Malleo.

« C’est exactement le genre d’enfant qu’il était », a déclaré Malleo à FOX Sports.

C’est la même personne que Malleo a vue lorsque le receveur de 23 ans faisait face à un récent problème de santé.

Metchie, qui a ensuite joué en Alabama, est enfin prêt à faire ses débuts dans la NFL lors du match d’ouverture à domicile des Texans dimanche contre les Colts d’Indianapolis au NRG Stadium (13 h HE, FOX). Avec le vétéran Noah Brown placé sur la réserve des blessés cette semaine, Metchie de 6 pieds et 195 livres devrait être dans le mélange avec les recrues Tank Dell et Xavier Hutchinson en tant que receveur large en profondeur pour le quart-arrière recrue CJ Stroud.

L’écart de deuxième année a raté la semaine 1 en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, retardant un peu plus longtemps ses débuts tant attendus. Pendant l’intersaison précédant son année recrue, Metchie a eu des maux de tête et des symptômes semblables à ceux du rhume pendant une semaine ou deux. Il a été examiné et, en juillet 2022, il a reçu un diagnostic choquant : la leucémie promyélocytaire aiguë. Touchant 600 à 800 personnes aux États-Unis chaque année, l’APL peut entraîner des saignements excessifs et la formation de caillots sanguins, selon l’Organisation nationale pour les maladies rares.

Bien qu’elle soit considérée comme la forme de leucémie la plus traitable et la plus curable, Metchie a reconnu qu’il craignait au début de ne plus pouvoir jouer au football. Il attribue à sa foi l’avoir aidé tout au long du processus.

« La chose la plus importante que j’ai retenue, c’est simplement de me présenter et de me battre », a déclaré Metchie le mois dernier. « En quelque sorte, nous comprenons et prenons pour acquis la vie et tout ce que nous devons faire ou tout ce que nous pouvons faire pendant une journée. Mais quand on vous l’enlève, que vous soyez jeune ou vieux à l’hôpital, vous êtes gentil. de réaliser que les gens voient clairement ce qui est important pour eux et qui est important pour eux. Leur famille, leur vie, peu importe de quoi ils se plaignaient ou du stress que vous aviez, vous réalisez que le plus grand cadeau que vous avez reçu est votre respiration et votre rythme cardiaque.

« Dans les situations où vous êtes obligé d’être confronté à votre propre mortalité », a-t-il ajouté, « vous voyez en quoi vous croyez vraiment et en qui vous croyez vraiment. C’est donc ma foi en Dieu qui m’a permis de me sentir à l’aise et de rester à l’aise. une conviction que tout cela était dans un but plus grand et pour une raison plus grande. »

Metchie a suivi un traitement au MD Anderson Cancer Center de Houston et a été autorisé à reprendre la pratique en juillet. L’automne dernier, il a accueilli sa famille hospitalière – patients et personnel – lors d’une visite du stade NRG, en guise de remerciement pour leur soutien tout au long de son traitement.

« Certains des autres patients avaient probablement un diagnostic et un pronostic pires que lui et il pensait aux autres alors que beaucoup de gens auraient probablement pensé à eux-mêmes », a déclaré Malleo. « Quand vous voyez des choses comme celle-ci arriver à de très bonnes personnes, vous ressentez un sentiment de calme parce que vous savez simplement qu’ils vont gérer cela d’une manière qui leur permet de surmonter les difficultés d’une manière un peu plus unique. .

« John fait partie de ces personnes. »

« Il a bien fait les petites choses »

La mentalité de Metchie s’est formée dès son plus jeune âge.

Fils d’une mère taïwanaise et d’un père nigérian, Metchie est né à Taïwan et a vécu au Ghana avant de déménager au Canada à l’âge de 6 ans. Il a grandi avec ses trois frères aînés – dont le plus jeune a près de quatre ans son aîné – et leurs amis. À 14 ans, Metchie a quitté le Canada et sa famille pour poursuivre son rêve de footballeur aux États-Unis – d’abord à la St. James School dans le Maryland pendant quatre saisons, puis cette année postuniversitaire à la Peddie School. Ces expériences l’ont forcé à mûrir tôt.

Malleo a décrit Metchie comme un « tueur silencieux » dans la norme qu’il s’est fixé sur le terrain. Il traitait son corps comme un joueur de football professionnel lorsqu’il était adolescent. Il aime aussi lire. Il médite.

« John est tout ce qu’un parent peut demander », a déclaré le secondeur des Buccaneers de Tampa Bay, SirVocea Dennis, qui était le colocataire et coéquipier de Metchie à l’école Peddie. « Il est respectueux. Il fait tout de la bonne manière. Il mange ses légumes. En fait, il adore les légumes… il préfère les légumes aux bonbons. Il a à peine mangé des bonbons, vous voyez ce que je veux dire ? Il a bien fait les petites choses. Il s’est étiré à nuit comme il était censé le faire. Il était respectueux envers les professeurs. Il faisait ses devoirs. Il était comme l’élève parfait, l’enfant parfait.

Metchie a transposé cette nature enrégimentée dans sa lutte contre la leucémie.

L’un de ses frères, Royce, est lui-même un joueur de football professionnel – arrière défensif des Argonauts de Toronto de la LCF. John se levait aussi tôt que lui, parfois à 4 ou 5 heures du matin, pour commencer son traitement à Houston.

Ce n’était pas la première expérience de Metchie qui revenait de l’adversité. Il s’est déchiré le LCA au genou gauche lors du match de championnat SEC 2021, le mettant à l’écart du processus de repêchage de la NFL et lui coûtant probablement la chance d’être un choix de première ronde. Il a également raté la majeure partie de sa première saison de lycée après la découverte d’une hypertrophie cardiaque qui provoquait des souffles.

Après une saison de 1 100 verges avec l’Alabama, Metchie a déchiré son ACL lors du match de championnat SEC 2021 contre la Géorgie, ce qui lui a coûté une chance d’être un choix de première ronde. (Photo de Kevin C. Cox/Getty Images)

« C’était toujours du genre » Je vais bien « », a déclaré Dennis à propos de l’attitude positive de Metchie. « Il se promenait toujours avec le sourire aux lèvres, même pendant la cure de désintoxication, même pendant les jours difficiles. En ce qui concerne la leucémie, où il devait suivre un traitement pour le cancer, tout le monde savait qu’il allait être bon. Il était toujours aborder les choses avec le bon état d’esprit. Ce n’était qu’un autre obstacle sur son chemin, mais il l’a géré comme il le fait toujours. Il l’a juste fait avec le sourire simplement parce qu’il savait qu’il verrait l’autre côté.

Ceux qui connaissent le mieux Metchie l’ont vu évoluer dans sa lutte contre la leucémie.

Dennis l’a vu s’appuyer davantage sur ses pairs, réalisant qu’il n’avait pas à tout traverser seul.

Royce l’a vu grandir spirituellement et mentalement. La présence de son frère dans la vie des gens, dit-il, s’est accrue.

« Même s’il traverse cette épreuve, il peut toujours s’arrêter et vraiment comprendre où il en est », a expliqué Royce. « En regardant ceux qui sont juste à côté de lui et en voyant : ‘OK, je ne vis pas ça tout seul. Il y en a beaucoup d’autres qui traversent ça. » Et il y en a beaucoup d’autres qui traversent cette situation. En toute honnêteté, certains la traversent mieux, d’autres la traversent pire. En fin de compte, en termes de perspective, il y a beaucoup de gens qui traversent des choses bien pires. et heureusement, il avait cet établissement là-bas à Houston où il pouvait être pris en charge tout en essayant toujours d’aider les gens autour de lui.

Metchie a l’habitude d’aider les gens autour de lui, comme lorsqu’il était étudiant en première année en Alabama.

Le quart-arrière de la Peddie School à l’époque, Davis Warren – maintenant remplaçant au Michigan – a fait face à sa propre bataille contre la leucémie. Metchie a donc réalisé une vidéo de ses coéquipiers de Crimson Tide, dont l’actuel quart-arrière des Dolphins, Tua Tagovailoa, offrant des mots d’encouragement pendant que Warren était à l’hôpital.

Les Texans voient ce même Metchie en 2023 – juste celui qui a continué à grandir.

« Je pense que bien souvent, notre personnage est révélé dans certaines de nos heures les plus sombres, et John a plus que révélé qui l’est », a déclaré Malleo. « Pas seulement envers lui-même ou envers les Texans, mais envers le monde. Il a fait preuve d’altruisme tout au long de ce processus. Il a été courageux. Il a été dur. Il a été élégant. Il a simplement fait un travail formidable en étant une source d’inspiration pour les personnes atteintes de cancer, pour les gens. qui aspirent à franchir une nouvelle étape dans leur vie.

« Je l’admire pour ça, et je pense que beaucoup d’autres personnes l’admirent pour ça », a-t-il poursuivi. « Les Texans viennent tout juste d’acquérir un être humain d’élite, quelqu’un qui est incroyablement talentueux mais en même temps altruiste et qui élèvera le vestiaire autant qu’il élèvera l’équipe de football. »

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour le réseau Tennessean/USA TODAY, où il a été le scénariste des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .