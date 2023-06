Voir la galerie





Crédit d’image : Curtis signifie / Shutterstock

Jean Mellencamp71 ans, a parlé de ses sentiments pour son ex-fiancée Meg Ryan, 61 ans, dans une nouvelle interview. Le chanteur, qui est sorti avec l’actrice de temps en temps pendant « 10 ans », a admis qu’il « l’aime » toujours et l’a qualifiée de « géniale », alors qu’il avait une discussion sur sa vie amoureuse passée. « J’aime Meg Ryan. Je suis allé avec elle pendant 10 ans », a-t-il dit Écuyer, dans un article publié mardi. « Elle ne m’aime pas tellement. C’est une fille formidable. Je suis juste comme—votre petit-ami.

John a poursuivi en expliquant comment c’était quand ils ont commencé à sortir ensemble. « Meg Ryan venait de sortir de sa coquille ; Je venais de sortir de ma coquille. Nous avons commencé à sortir ensemble », a-t-il expliqué. «Et nous avons décidé de faire les choses par nous-mêmes au lieu de demander aux gens de faire des choses pour nous. Nous étions tellement perdus. Nous ne savions rien faire. »

« Je n’ai jamais quitté un hôtel tout seul », a-t-il poursuivi. «Elle et moi sommes allés dans une épicerie, et ils voulaient notre carte de crédit, et nous nous sommes regardés et nous avons dit:« La voici », et ils ont dit:« Non, vous devez la mettre dans ce truc, ‘ et nous sommes allés, ‘Alors que se passe-t-il?’ Nous avons ri de notre stupidité, si fort que nous avons pleuré. Je pense qu’elle a appris à tout faire et que j’ai appris à ne rien faire.

Les récents mots de John à propos de Meg interviennent après que leur relation a été rendue publique pour la première fois en 2011. Ils se sont séparés en 2014 mais se sont réconciliés plus tard cette année-là avant de se séparer à nouveau en 2015. Ils se sont remis ensemble une fois de plus, en 2017, et se sont fiancés le l’année suivante. Meg a rapidement été vue portant sa bague de fiançailles et s’est rendue sur Instagram pour annoncer l’heureuse nouvelle. « ENGAGÉ! » elle a écrit à côté d’une douce photo.

Malgré les projets de mariage, les tourtereaux ont fini par se séparer définitivement en 2019. Une source a déclaré Nous hebdomadaire que Meg « en avait assez » après des moments difficiles entre eux et que c’est elle qui a annulé leurs fiançailles. « Elle n’a aucun regret », a ajouté l’initié.

En plus de sa romance avec Meg, John s’est marié trois fois des années 1970 à 2011. Sa première femme était Priscille Esterlineson deuxième était Victoria Granuciet son troisième était Elaine Irwin. Il a également été récemment lié de manière romantique à Marianelly Agosto. Meg n’a été mariée qu’une seule fois, à Dennis Quaid de 1991 à 2001, et a également eu une relation avec Russel Crowe.

