John Mellencamp critique les politiciens pour leur manque d’action et les nouvelles lois « vagues » sur le contrôle des armes à feu à la suite des fusillades de masse d’Uvalde, au Texas, en mai, qui ont tué 19 élèves et deux enseignants à Robb Elementary.

« Ce n’est qu’en Amérique, et je veux dire seulement, en Amérique, que 21 personnes peuvent être assassinées et une semaine plus tard enterrées et oubliées, avec une petite vignette fragile, une vague notion d’une sorte de loi sur le contrôle des armes à feu posée sur les bureaux des sénateurs », il a tweeté mardi après-midi.

« Quel genre de personnes sommes-nous qui prétendons que nous nous soucions de la pro-vie? Juste pour que vous le sachiez, tous ceux qui lisent ceci … les politiciens s’en foutent de vous, ils s’en foutent » de moi, et ils s’en foutent de nos enfants. Donc, avec cette pensée joyeuse à l’esprit, passez un bel été, car il ne faudra que peu de temps avant que cela ne se reproduise. »

Mellencamp semblait faire référence au vote du Sénat américain mardi qui a avancé un nouveau projet de loi bipartite sur le contrôle des armes à feu qui, s’il est adopté, pourrait apporter le premier changement important à la législation sur les armes à feu depuis des décennies.

Le Sénat a voté 64 contre 34 pour aller de l’avant avec l’adoption potentielle de la loi bipartite sur les communautés plus sûres de 80 pages, qui comprend des vérifications élargies des antécédents des acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans, accorde des subventions aux États qui adoptent leurs propres lois sur le drapeau rouge et offre un financement supplémentaire pour les mesures de sécurité scolaire et les services de santé mentale.

Les 50 démocrates (dont deux indépendants) et 14 républicains ont signé pour faire avancer la législation, la première législation majeure sur la sécurité des armes à feu depuis la loi de 1994 sur la sécurité publique et la protection contre l’utilisation des armes à feu récréatives, mieux connue sous le nom d’interdiction des armes d’assaut. L’interdiction a pris fin en septembre 2004 et les efforts pour renouveler l’interdiction ont échoué.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A approuvé la législation la plus récente, tandis que la National Rifle Association s’est opposée au nouveau cadre.

Les changements ont encore besoin du soutien de 10 républicains et de tous les démocrates du Sénat pour éviter une obstruction lors d’un vote officiel. Il devrait également passer devant la Chambre avant d’atterrir sur le bureau du président Biden.

Plus tôt ce mois-ci, Matthew McConaughey, qui a plaidé sans relâche pour une réforme des armes à feu depuis la fusillade, s’est rendu à la Maison Blanche pour plaider en faveur d’une mise à jour des lois sur les pratiques obsolètes.

« Nous avons besoin de vérifications des antécédents », a-t-il déclaré depuis un pupitre lors d’un point de presse à la Maison Blanche au début du mois. « Nous devons augmenter l’âge minimum pour acheter un fusil AR-15 à 21 ans. Nous avons besoin d’une période d’attente pour ces fusils. Nous avons besoin de lois sur le drapeau rouge et de conséquences pour ceux qui en abusent. »

« En quoi la perte de ces vies peut-elle avoir de l’importance? » réfléchit-il. « Nous devons reconnaître que cette fois, il semble que quelque chose soit différent. »

McConaughey a déclaré qu’il était impératif que les élus « des deux côtés de l’allée » se parlent pour trouver des solutions pour le peuple américain.

« Nous sommes actuellement dans une fenêtre d’opportunité dans laquelle nous n’étions pas auparavant. Une fenêtre où cela semble être un vrai changement, un vrai changement peut se produire », a-t-il déclaré.

Après avoir entendu parler de la fusillade dans sa ville natale d’Uvalde, McConaughey a déclaré qu’il « était rentré chez lui et avait serré mes enfants dans ses bras un peu plus longtemps et plus fort que la nuit précédente ». Lui, sa femme Camila Alves et leurs trois enfants se sont ensuite rendus à Uvalde le lendemain matin.

Au moins 17 personnes ont également été blessées par le tireur, qui a utilisé un fusil d’assaut et a été tué par les autorités d’intervention .

McConaughey a fait valoir que « les propriétaires d’armes à feu responsables en ont assez que le deuxième amendement soit abusé et détourné par des individus dérangés » et a suggéré que « les deux parties voient au-dessus du problème politique en cours ».

« Venons-en à la table commune qui représente le peuple américain », a-t-il dit. « L’Amérique – toi et moi – nous ne sommes pas aussi divisés qu’on nous le dit. Non.

« Nous devons faire des choix et préserver les traditions qui peuvent faire de vrais progrès pour la prochaine génération. Commençons à nous donner à tous de bonnes raisons de croire que le rêve américain n’est pas une illusion. Nous commençons par faire les bons choix sur la question qui est en devant nous aujourd’hui. Nous commençons par faire des lois.

La fusillade à Uvalde, au Texas, est désormais la troisième fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire américaine après la fusillade de l’école élémentaire de Sandy Hook, où 28 personnes ont été tuées en 2012, et la fusillade de Virginia Tech, en 2007, où 33 personnes sont mortes.