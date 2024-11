Le professeur John Mearsheimer a prédit que les Américains mèneraient une guerre contre la Chine si cette dernière envahissait Taiwan.

Dans une nouvelle interview avec Supprimer le troupeaule spécialiste des relations internationales a réitéré ses inquiétudes concernant l’escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, ainsi que l’intérêt stratégique des États-Unis à empêcher l’hégémonie chinoise en Asie de l’Est. «Je pense que [Americans] Je me battrais et mourrais pour défendre Taiwan », a-t-il déclaré. « Et j’espère que nous n’en arriverons pas là, mais je pense qu’il est important que les États-Unis s’assurent que la Chine n’acquière pas Taiwan. »

Mearsheimer a par la suite rejeté les craintes selon lesquelles il n’y aurait pas de soutien public aux troupes américaines sur le terrain. « Le gouvernement américain fera de grands efforts pour manipuler le discours sur ce qui se passe de manière à présenter la Chine comme une menace mortelle », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il soutiendrait également les États-Unis dans la défense militaire de Taiwan en cas d’invasion chinoise. .