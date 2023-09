John Means flirte avec un autre non-frappeur pour aider les Orioles à battre les Guardians, 2-1, mettant ainsi fin à un dérapage de 3 matchs – Twin Cities

John Means lança sa signature, puis grimaça et baissa la tête. Il a immédiatement su que sa quête d’un deuxième coup sûr, tout comme le ballon lancé par Andrés Giménez, avait disparu.

Le home run à deux retraits en septième manche a marqué le premier coup sûr accordé par Means lors de son troisième départ avec les Orioles après la reconstruction du coude de Tommy John l’année dernière, et il a fourni le seul point que les Guardians de Cleveland ont marqué lors de la victoire 2-1 de Baltimore.

Le nombre de lancers de Means l’aurait probablement empêché de terminer l’exploit, comme il l’a fait le 5 mai 2021 contre les Mariners de Seattle pour le premier match solo sans coup sûr des Orioles depuis 1969. Le départ de samedi a marqué le plus long départ de Means depuis ce match.

Il a suivi le home run de Giménez, sur son 89e lancer, un sommet de la saison, en induisant une offrande pop-out plus tard. Et avec un frappeur gaucher ouvrant le huitième, le manager Brandon Hyde a donné à Means un frappeur de plus. Hyde a déclaré avant le match qu’il ne mettrait pas Means dans une « situation dangereuse », mais avec les Orioles (96-59) disputant leur 16e sur 17 matchs consécutifs, il a reconnu que la longueur était très souhaitée.

Means a fourni cela et plus encore, avec un but sur balles en troisième manche et un frappeur frappé en cinquième manche représentant les seuls coureurs de base contre lui avant le coup de circuit. Un retrait au sol contre le joueur de troisième but Ramón Urías, qui a capté un alignement à l’arrêt-court pour terminer le match sans coup sûr de Means en 2021, a finalisé l’éclat de samedi.

Yennier Cano a obtenu les deux derniers retraits du huitième et Cionel Pérez a lancé un neuvième parfait alors que Baltimore mettait fin à sa séquence de trois défaites consécutives. Cette victoire a fait chuter le nombre magique des Orioles pour ramener la Ligue américaine de l’Est à cinq, les Rays de Tampa Bay se rassemblant pour une victoire sans issue contre les Blue Jays de Toronto plus tôt samedi.

Anthony Santander a réalisé les deux points de Baltimore avec des coups sûrs en première et sixième manches, lui donnant six points produits dans la série contre son ancienne organisation. Les Orioles ont raté de nombreuses occasions au début, mais Means a veillé à ce que cela n’ait pas d’importance.

Cette histoire sera mise à jour.

Orioles chez les Gardiens

Dimanche, 13h40

LA TÉLÉ: MASN2

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

()