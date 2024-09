John McEntee affirme que personne ne perd son sang à cause de l’interdiction de l’avortement. Elle l’a vécu

Carmen Broesder était Elle regardait le débat présidentiel mardi soir lorsqu’elle a entendu quelque chose qui l’a arrêtée net. Alors qu’elle digère ce moment, son téléphone s’est illuminé de messages d’amis.

« Ils ont dit que lorsqu’ils ont entendu ces mots, la personne à laquelle ils ont pensé, c’était moi », raconte Broesder Pierre roulante« Je me suis sentie validée. »

La vice-présidente Kamala Harris venait de détruire Donald Trump sur le sujet de l’avortement en décrivant certaines des réalités terrifiantes auxquelles sont confrontées les femmes qui cherchent à obtenir des soins de santé reproductive dans les États qui ont adopté de nouvelles interdictions draconiennes de l’avortement. Harris répondait aux suggestions de Trump selon lesquelles les gens voulaient Roe c. Wade renversé il y a deux ans.

« C’est ce que les gens voulaient ? », a demandé Harris, incrédule, lors du débat. « Se voir refuser des soins aux urgences parce que les soignants ont peur d’aller en prison, et elle se vide de son sang dans une voiture sur le parking ? Elle ne voulait pas ça. »

Pour Broesder, la phrase « saignant à blanc » était un rappel viscéral de la fausse couche de 19 jours qu’elle avait subie en décembre 2022 alors qu’elle vivait dans l’Idaho, un État qui a commencé à appliquer une interdiction quasi totale de l’avortement après Chevreuil Elle est tombée. Broesder, 37 ans, dit avoir demandé en vain des soins dans trois services d’urgence différents et pense avoir failli mourir pendant son cauchemar. La puissante réponse de Harris lui a donné le sentiment d’avoir été « entendue ».

Puis, un jour plus tard, des amis ont de nouveau pris contact. Cette fois, ils ont partagé une vidéo que John McEntee, un fidèle de longue date de Trump, avait publiée sur TikTok et InstagramD’un ton suffisant, l’assistant qui a fait office de chef du personnel de la Maison Blanche pendant la dernière année de mandat de Trump – quelqu’un considéré comme un candidat de premier plan pour des rôles puissants en cas de deuxième administration Trump – s’est moqué des propos de Harris.

« Quelqu’un peut-il retrouver les femmes qui, selon Kamala Harris, saignent dans les parkings parce que Roe c. Wade « Est-ce que le gouvernement a renversé la loi ? Ne retenez pas votre souffle », a déclaré McEntee en dévorant un plat de friture tout en portant un sweat à capuche pour son application de rencontres d’extrême droite, The Right Stuff. Le clip de McEntee a recueilli des dizaines de milliers de likes.

Comme le raconte Broesder Pierre roulanteelle a trouvé la vidéo « dégoûtante » et savait qu’elle devait « se calmer d’abord » avant de la coudre une réponse de sa part qui est devenue beaucoup plus virale. Elle a admis qu’elle était en colère. « Je lui ai dit : ‘Tu es sérieux ? Tu ne nous trouves pas ? J’ai fait tout ce travail. Tu peux chercher sur Google. Google est gratuit’ », raconte Broesder. « Cela montre simplement son manque d’attention. Il a fait cette vidéo presque pour nous appâter. Comme si vous n’auriez pas le courage de parler contre les hommes. C’est juste une déshumanisation supplémentaire. Ils n’existent pas ? Non, je suis là, crétin. »

Pour Broesder, le message de McEntee était offensant à bien des égards. Elle avait eu le cœur brisé lorsqu’elle a perdu sa grossesse et se souvient encore très bien de ce qu’un professionnel de la santé lui aurait dit : « Ne revenez pas tant que votre douleur ou vos saignements ne seront pas pires que le pire moment possible. » Ce n’est qu’à sa quatrième visite aux urgences qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer les tissus collés à son col de l’utérus après des semaines de douleurs atroces. ABC News signalé précédemment. Elle raconte Pierre roulante Sa perte de sang soutenue et sévère a provoqué une tension artérielle irrégulière et une réaction de stress qui a conduit à un diagnostic ultérieur de fibrillation auriculaire, une maladie cardiaque connue sous le nom de FA.

Lorsque sa réaction initiale à l’égard de McEntee s’est estompée, elle était prête à réagir. « Je dois rester calme et équilibrée et parler avec gentillesse, même avec des personnes qui ne le méritent pas », dit-elle. Dans son TikTok cousu, qui a enregistré plus d’un million de likes vendredi matin, Broesder a expliqué comment elle a été refoulée des différentes salles d’urgence et « a continué à souffrir de manière exponentielle ».

« Je me suis évanouie dans mon couloir à cause d’une perte de sang », dit-elle dans le post. « J’ai développé une maladie cardiaque appelée FA. Cela signifie que mon cœur ne fonctionne plus correctement et qu’il se détraque. Donc, si je suis trop excitée, si j’ai trop chaud, si j’ai trop mal, si je suis trop traumatisée, si quelqu’un me crie dessus trop fort, mon cœur se détraque. Je dois donc réguler mon cœur pour qu’il reste actif, sinon je pourrais avoir une crise cardiaque et mourir. Je dois faire face à ces effets secondaires pour le reste de ma vie à cause des lois sur l’avortement. … Mais oui, des femmes se vident de leur sang dans les parkings. J’ai d’ailleurs une vidéo de moi en train de dire qu’ils vont me laisser me vider de mon sang ici. … Mais oui, nous existons. »

Broesder, dont l’expérience est citée dans un procès très médiatisé contestant les lois sur l’avortementsait qu’elle est loin d’être seule. Dans la section des commentaires de la publication de McEntee, cela est clair. D’innombrables femmes ont commenté la publication en racontant des histoires similaires.

« Tiens ! J’ai failli mourir à Cincinnati, dans l’Ohio, à cause d’une grossesse extra-utérine pour laquelle ils ne voulaient pas me soigner. Je n’ai pas été soignée avant 9 semaines et 3 jours. J’ai saigné pendant 78 jours. Mon taux d’hémoglobine était dangereusement bas », a écrit une utilisatrice de TikTok nommée Missy dans une réponse qui a recueilli des milliers de likes.

« J’ai survécu à une grossesse extra-utérine. J’étais aux urgences pendant que mon médecin appelait son avocat pour savoir si je pouvais recevoir des médicaments ou s’il fallait attendre que je fasse une hémorragie interne pour m’aider », a écrit une autre utilisatrice de TikTok sous le nom d’utilisateur Lizzmarie.

D’autres internautes ont déclaré que les commentaires de Harris leur faisaient penser à Jaci Statton, la femme d’Oklahoma qui a déclaré à NPR l’année dernière qu’on lui avait refusé un avortement chirurgical et on lui a demandé d’aller attendre dans sa voiture Après avoir commencé à saigner abondamment en raison d’une grossesse non viable, Statton a déclaré que le personnel de l’hôpital d’Oklahoma qu’elle a visité lui a dit, ainsi qu’à son mari tout aussi terrifié, qu’ils se sentaient mal d’avoir dû la renvoyer. Ils auraient admis s’être sentis contrariés par l’interdiction quasi totale de l’avortement dans cet État, considérée comme l’une des plus strictes du pays.

« Ils étaient très sincères, ils n’essayaient pas d’être méchants », a déclaré Statton, 27 ans. Radio Nationale Publique« Ils m’ont dit : « La meilleure chose que nous puissions vous dire, c’est de vous asseoir sur le parking, et si quelque chose d’autre se produit, nous serons prêts à vous aider. Mais nous ne pouvons pas vous toucher à moins que vous ne vous écrasiez devant nous, ou que votre tension artérielle soit si élevée que vous soyez sur le point d’avoir une crise cardiaque. » »

Broesder dit qu’elle devra faire face aux effets durables des lésions cardiaques qu’elle a subies pendant le reste de sa vie. « J’ai une fille qui vient d’avoir 3 ans. J’adorais les montagnes russes. Toute ma vie, j’ai rêvé de faire des choses amusantes avec mes enfants. Maintenant, je peux la regarder faire des choses amusantes, mais je ne peux pas toujours participer. Si mon rythme cardiaque devient trop élevé, je peux m’évanouir », a déclaré la mère, qui a depuis lancé une association à but non lucratif basée dans l’Oregon, appelée Port de l’Unité centré sur l’accès aux soins de santé reproductive, raconte Pierre roulante« Cela a littéralement changé mes plans pour moi et ma fille. »