John McEnroe sur le comportement de Nick Kyrgios sur le terrain

Le triple champion de Wimbledon, John McEnroe, a déclaré mardi que la star controversée du tennis australien, Nick Kyrgios, “a besoin de Sigmund Freud” pour trier les “démons” dans son jeu.

Kyrgios s’est frayé un chemin parfois passionnant et souvent controversé vers la finale au All England Club où il a perdu en quatre sets dimanche contre Novak Djokovic.

Une série d’explosions a vu le joueur de 27 ans condamné à une amende et il a été décrit comme “le mal” et “un tyran” par l’adversaire du troisième tour Stefanos Tsitsipas.

Mais il y a eu des frappes impressionnantes et inventives, notamment en finale, où il a fait claquer 30 as et 62 gagnants au total.

“Le gars est un génie dans la façon dont il joue”, a déclaré McEnroe à la BBC, ajoutant que Kyrgios avait besoin des conseils du père de la psychanalyse.

“Il a besoin que Sigmund Freud sorte de la tombe et trouve d’une manière ou d’une autre un moyen de faire vivre ce type pendant quelques années parce que nous pourrions l’utiliser. C’est incroyable, il bouge l’aiguille pour nous au tennis. Nous avons besoin de ce gros temps, mais nous n’avons pas besoin qu’il essaie la moitié du temps », a déclaré le triple champion de Wimbledon.

Hors cour, le numéro 45 mondial, qui a admis avoir « tanké » pendant les matchs, devra également faire face à une audience devant un tribunal à Canberra le mois prochain concernant une allégation de voies de fait simples.

“C’est un bon garçon, les joueurs l’aiment bien, il est très apprécié dans le vestiaire, il fait beaucoup de travail caritatif. Mais il a des démons, vous savez, d’une certaine manière – nous avons tous cette peur de l’échec et c’est une question de savoir comment vous y faites face au mieux », a déclaré McEnroe en guise d’atténuation.

McEnroe, sept fois vainqueur du Grand Chelem, n’était lui-même pas étranger à la controverse dans sa carrière, tombant souvent dans la pantomime histrionique sur le terrain dans le but d’élever son propre jeu.

“Je dirais que je suis fier de la plupart de ce que j’ai fait, mais il y a certainement des moments où je me dis : ‘Je n’avais pas besoin de faire ça'”, a déclaré McEnroe.

“Cela n’a fait qu’exacerber la situation et a rendu plus de gens fâchés contre moi ou ont commencé à me huer, donc ce n’était pas comme si cela m’avait aidé. Il peut arriver que vous vous défouliez un peu. Évidemment, vous voyez Kyrgios faire ça tout le temps », a déclaré le joueur de 63 ans.

L’Australien s’est vu infliger une violation du code lors de la finale de dimanche au cours de laquelle il a également demandé volubilement le retrait d’un spectateur qui, selon lui, était ivre et a lancé une tirade grossière dans sa propre loge.

« Comment pensez-vous que sa boîte se sent quand il leur crie dessus ? Ce sont les gens qui l’aiment le plus, n’est-ce pas ? dit McEnroe.

“Malheureusement, vous vous en prenez aux personnes que vous aimez le plus, car vous vous sentez le plus proche d’eux. Je pense que nous pouvons tous comprendre cela. Mais si ce n’était pas si triste, ce serait drôle d’une certaine manière. Donc cette partie, j’espère qu’il regarderait et dirait: “Je n’ai pas besoin de faire ça à mon père ou à ma petite amie”, a ajouté l’ancien joueur de tennis.

« Vous savez qu’il est assis là et qu’il est manifestement torturé d’une certaine manière. (Il est) incroyablement talentueux, très intelligent… un sacré joueur quand il le veut », a conclu McEnroe.

