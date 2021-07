John McEnroe soutient Novak Djokovic pour atteindre 25 tournois majeurs après le triomphe de Wimbledon

Novak DjokovicLa capacité de jouer son meilleur tennis sous pression peut l’aider à remporter au moins cinq autres titres du Grand Chelem, a déclaré John McEnroe après que le numéro 1 mondial a égalé le record de Roger Federer et Rafa Nadal avec son 20e majeure à Wimbledon le dimanche.

Le Serbe de 34 ans a battu la septième tête de série italienne Matteo Berrettini 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3 en finale et McEnroe, sept fois vainqueur majeur, a déclaré à la BBC qu’il » jouait mieux que il a déjà joué ».

« Je pense qu’il en gagnera probablement au moins quatre ou cinq de plus … selon qu’il reste en bonne santé », a ajouté l’Américain.

«Il s’est mis tellement en avant de tout le monde en termes de capacité à embrasser ce qu’il fait – en termes de création d’histoire – et d’être capable d’exécuter sous beaucoup de stress.

« Vous essayez de battre les records de tous les temps – il y a beaucoup de pression. Il est capable de jouer son meilleur tennis à ce stade. Vous vous attendez à ce que cela dure encore quelques années, à moins que quelqu’un n’intervienne et réalise à quel point ils sont formidables. »

L’entraîneur de Djokovic et ancien champion de Wimbledon, Goran Ivanisevic, a déclaré que le débat sur le plus grand joueur de tous les temps (GOAT) pourrait être réglé si le Serbe remportait l’US Open et terminait le calendrier du Grand Chelem.

Rod Laver a été le dernier homme à remporter les quatre tournois majeurs en une seule année en 1969.

« C’est le seul gars qui peut gagner quatre fois de suite la même année », a déclaré Ivanisevic aux médias britanniques. « S’il gagne l’US Open, c’est (le débat GOAT) terminé. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici