John McCain ne soutiendrait pas Harris s’il voyait la frontière

Le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, a déclaré jeudi depuis l’Arizona qu’il ne croyait pas que l’ancien sénateur John McCain soutiendrait la vice-présidente Kamala Harris s’il était en vie et voyait la frontière sud aujourd’hui.

Vance a fait ces remarques après que le fils du défunt sénateur ait soutenu Harris plus tôt cette semaine.

« Je ne crois pas une seconde que si John McCain était encore en vie aujourd’hui et s’il voyait ce qui se passe à la frontière sud des Etats-Unis, il soutiendrait Kamala Harris et toute la destruction qu’elle a provoquée », a déclaré Vance lors d’un rassemblement à Phoenix. « Je n’y crois vraiment pas. »

McCain, l’un des sénateurs les plus appréciés de l’Arizona et candidat républicain à la présidence en 2008, décédé en 2018 d’une forme agressive de cancer du cerveau. McCain était un critique féroce de Donald Trump et a même demandé que l’ancien président ne soit pas autorisé à assister à ses funérailles. Trump, président à l’époque, n’a pas envoyé de déclaration élogieuse standard après le décès du défunt sénateur.

Plus tôt cette semaine, le fils de McCain, Jimmy McCain, a déclaré qu’il s’était inscrit comme démocrate et votera pour Harris En novembre, Jimmy McCain a déclaré à CNN, qui a été la première à annoncer son soutien à Harris, qu’il s’exprimait après que des membres de l’équipe de campagne de Trump ont été accusés d’avoir poussé un membre de l’équipe de l’armée au cimetière national d’Arlington. L’employé de l’armée aurait tenté d’empêcher l’équipe de campagne de l’ancien président de faire campagne au cimetière. Trump a nié qu’il y ait eu un incident, tandis que l’armée a déclaré que l’employé du cimetière avait été « brusquement poussé de côté ».

Lorsqu’un journaliste a demandé à Vance pourquoi il avait soutenu cette candidature, il a répondu : « Qui se soucie de ce que la famille de quelqu’un pense d’une course présidentielle ? » Il a ajouté qu’il ne se souciait que de ce que les habitants de l’Arizona pensent de la course présidentielle.

« John McCain est mort il y a cinq, six ou sept ans ? Et les médias se sont mis à raconter ce que la famille de John McCain a dit de Donald Trump », a déclaré Vance. « Je ne sais pas si quelqu’un l’a remarqué, mais presque tous les membres de la famille de Tim Walz ont soutenu Donald Trump. Est-ce que c’est plus important que ce que le fils de John McCain a dit ? Je pense que oui. »

Le sénateur de l’Ohio a également été interrogé sur ses réflexions concernant l’héritage laissé par McCain. Vance a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré McCain, mais qu’il aurait aimé que McCain « ne laisse pas ses griefs personnels l’empêcher » de servir le pays – quelque chose que le sénateur a dit aimer chez Trump.

Trump s’est par le passé moqué de McCain, qui a été fait prisonnier alors qu’il combattait pendant la guerre du Vietnam, en déclarant il aimait « les gens qui n’étaient pas capturés ». Il a également dit qu’il était « Je n’ai jamais été fan de John McCain » et « je ne le serai jamais ».

Vance a réitéré qu’il se concentrait sur les électeurs : « Peu importe ce que pense la famille de John McCain, peu importe ce que John McCain aurait pensé de la politique de Kamala Harris, mon objectif ici est de persuader chaque personne dans cette salle et chaque personne dans l’État de l’Arizona que leur vie sera meilleure s’ils élisent Donald J. Trump. »

Wes Gullett, ancien directeur de campagne de John McCain au niveau de l’Etat, a déclaré au nom de la campagne de Harris que « John McCain travaillait pour une solution à la frontière, et ne se contentait pas de la politiser. »

Gullett a déclaré que McCain aurait pensé que le fait que Trump ait rejeté le dernier projet de loi sur les frontières était une « foutaise ». Il a ajouté que le nom et l’héritage de McCain étaient importants en Arizona, et cela inclut Jimmy McCain.

Vance a également déclaré que les fusillades dans les écoles sont une « réalité de la vie » et que les États-Unis doivent renforcer la sécurité après qu’un adolescent de 14 ans a été arrêté cette semaine et accusé d’avoir tiré et tué quatre personnes dans un lycée en Géorgie.