John McAfee s’est engagé à « manger sa propre virilité » si Bitcoin n’atteignait pas 500 000 $ d’ici la fin de 2020 … ce qu’il n’a pas fait

Le pionnier de la sécurité CYBER, John McAfee, s’est engagé à « manger son propre d*** » à la télévision nationale si Bitcoin n’atteignait pas 500 000 $ d’ici 2020.

L’entrepreneur, qui a été retrouvé mort dans une cellule de prison de Barcelone hier, a fait une déclaration audacieuse en 2017 – une prédiction qu’il s’est trompée.

John McAfee a déclaré en 2017 qu’il mangerait ses propres organes génitaux si Bitcoin n’atteignait pas 500 000 $ d’ici 2020 Crédit : AP

Il a été retrouvé mort dans une cellule de prison de Barcelone quelques heures après qu’un tribunal espagnol a accepté de l’extrader vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude fiscale.

La police catalane a déclaré que les médecins avaient tenté de réanimer l’homme de 75 ans mais avaient échoué.

« Le personnel judiciaire a été envoyé à la prison et enquête sur les causes du décès », a déclaré le communiqué du département de la justice catalan, ajoutant: « Tout indique la mort par suicide ».

En novembre 2017, il a écrit : « Quand j’ai prédit le Bitcoin à 500 000 $ d’ici la fin de 2020, il a utilisé un modèle qui a prédit 5 000 $ à la fin de 2017.

« BTC a accéléré beaucoup plus rapidement que mes hypothèses de modèle. Je prédis maintenant Bircoin [sic] à 1 million de dollars d’ici la fin de 2020. Je mangerai toujours mon d *** si je me trompe.

L’année dernière, un utilisateur de Twitter lui a demandé : « Donc 1btc 500k $ d’ici 3 ans ? » et il a répondu : « Sinon, je mangerai ma d*** à la télévision nationale. »

Mais semblant ensuite revenir sur sa parole en 2020, il a ensuite écrit : « Manger mon d*** en 12 mois ? Une ruse pour intégrer de nouveaux utilisateurs. Cela a fonctionné.

« Le bitcoin a été le premier. C’est une technologie ancienne. Tout le monde le sait.

« Les nouvelles chaînes de blocs ont de la confidentialité, des contrats intelligents, des applications distribuées et plus encore. Bitcoin est notre avenir ?

« Le modèle T était-il l’avenir de l’automobile ? »

Lorsqu’il a été confronté à un partisan qui a estimé que l’amateur de crypto-monnaie revenait sur sa promesse, McAfee a fait valoir que quiconque croyait qu’il mangerait son propre pénis était un « idiot ».

John McAfee a été retrouvé hier dans une cellule de prison de Barcelone après avoir fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale Crédit : Showtime

Il a ensuite riposté aux partisans qui semblaient remettre en question la force de sa promesse, les qualifiant d’idiots Crédit : Facebook/ John McAfee

« Réveillez-vous, putain. Quel idiot pense que quelqu’un va manger sa propre d*** un jour ? Surtout à la télé !! » dit McAfee. « Êtes-vous cet idiot ? Dieu .. j’espère qu’aucun de mes disciples n’est aussi stupide.

S’exprimant précédemment avec The Daily Dot, McAfee a déclaré que cela » m’avait brisé le cœur » que les gens de la communauté des crypto-monnaies aient cru à sa prétendue farce.

« Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ! » il a dit. «Je ne peux pas expliquer la bêtise des gens et ceux qui y ont cru, je suis désolé, je ne suis pas responsable.

« C’est ta mère pour t’avoir laissé vivre dans son sous-sol toute ta putain de vie. Tu ne vois pas le monde. Blâme ta mère, pas moi. »

Cela vient du fait que l’on pense que McAfee aurait été enfermé dans un mystérieux « hôtel fantôme » dans une station balnéaire espagnole où il se serait transformé en une ferme secrète de crypto-monnaie.

Les détectives Internet ont examiné son Instagram et ses tweets et ont déterminé son emplacement.

Grâce à un groupe de passionnés de l’informatique devenus détectives, il s’est avéré que McAfee s’était installé dans un hôtel Daurada Park fermé, un ancien bâtiment branlant en bordure de route à Cambrils, dans le nord-est de l’Espagne, en Catalogne.

Le journal espagnol El Confidencial a rapporté au moment de l’arrestation de McAfee en octobre qu’il y vivait depuis au moins mars 2020.

Les flics ont dit qu’ils soupçonnaient qu’il s’était suicidé Crédit : Facebook/ John McAfee

D’autres rapports suggèrent que le pionnier de l’antivirus né en Grande-Bretagne fonctionnait depuis deux ans dans ce qui a été décrit comme un « hôtel fantôme ».

Un client qui a séjourné à l’hôtel de 110 chambres sur deux étages avant sa fermeture, l’a décrit comme l’hôtel Overlook de The Shining de Stephen King.

Dans un article de TripAdviser, ils ont déclaré: « Cela a dû avoir un moment de splendeur et de grâce dans les années 80.

« En 2016, croyez-moi, c’était effrayant. Vous sentirez que, tout comme Jack Torrance, il est facile de perdre la tête. »

Selon les médias locaux, McAfee passerait son temps au sous-sol.

Pendant ce temps, McAfee avait dupé les gens en leur faisant croire qu’il était basé quelque part en Biélorussie.

Il avait affirmé que le gouvernement américain en voulait à sa « crypto-monnaie cachée » et s’était plaint que ses amis s’étaient évaporés.

McAfee a été arrêté en octobre dernier à l’aéroport de Barcelone et était en prison depuis lors dans l’attente de l’issue de la procédure d’extradition.

McAfee et son garde du corps Jimmy Gale Watson Jr ont été inculpés pour un stratagème visant à exploiter le grand compte Twitter de McAfee en vantant publiquement les offres de crypto-monnaie et les jetons numériques qu’ils ont ensuite vendus une fois que les prix ont augmenté sur les promotions, selon le département américain de la Justice et le US Commodity Futures Commission commerciale.

Mais une semaine avant sa mort, McAfee a tweeté qu’il n’avait perdu aucun actif en monnaie numérique.

Il a déclaré: « Les États-Unis pensent que j’ai caché la crypto.

« J’aurais aimé le faire, mais il s’est dissous entre les nombreuses mains de l’équipe McAfee (votre conviction n’est pas requise), et mes actifs restants sont tous saisis.

« Mes amis se sont évaporés par peur d’être associés. Je n’ai rien. Pourtant, je ne regrette rien. »

Il a été photographié en prison en 2019 avec l’air heureux, bien qu’il se soit récemment plaint d’être seul Crédit : reportez-vous à la légende