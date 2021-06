John McAfee retrouvé mort après que le tribunal espagnol ait autorisé l’extradition pour délits fiscaux

John McAfee, co-fondateur de McAfee Crypto Team et PDG de Luxcore et fondateur de McAfee Antivirus, prend la parole lors du Malta Blockchain Summit à St Julian’s, Malte, le 1er novembre 2018.

Le fondateur excentrique de la société de logiciels antivirus, John McAfee, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Barcelone, en Espagne, mercredi, peu de temps après la Cour nationale espagnole. a approuvé son extradition vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’évasion fiscale pénale , ont confirmé Reuters et Associated Press.

McAfee a également été inculpé devant un tribunal fédéral du Tennessee en mars pour avoir omis de déclarer les revenus qu’il a tirés de la promotion de crypto-monnaies.

Le ministère de la Justice a déclaré que McAfee et d’autres personnes impliquées dans ce soi-disant stratagème de scalping ont acheté de grandes quantités d’altcoins de crypto-monnaie bon marché, puis les ont agressivement promus en ligne avec des « tweets d’approbation faux et trompeurs » pour gonfler artificiellement leurs prix du marché.

« Les membres de l’équipe McAfee ont collectivement gagné plus de 2 millions de dollars de profits illicites grâce à leurs activités de scalping altcoin », a déclaré le ministère de la Justice plus tôt cette année.

La semaine dernière, McAfee a tweeté à propos de son affaire pénale, écrivant : « Les États-Unis pensent que j’ai caché la crypto. saisi. »

« Mes amis se sont évaporés par peur d’être associés. Je n’ai rien. Pourtant, je ne regrette rien », a écrit McAfee dans le tweet, qui est épinglé en haut de son fil Twitter.

La Securities and Exchange Commission dans un procès civil en octobre dernier a accusé McAfee d’avoir réalisé plus de 23 millions de dollars de revenus non divulgués à partir de recommandations fausses et trompeuses en matière de crypto-monnaie.

McAfee a démissionné de la société de logiciels antivirus éponyme qu’il a fondée en 1994.

En 2013, il a créé une vidéo parodique profane expliquant comment les utilisateurs peuvent désinstaller le logiciel.

En 2019, un tribunal fédéral de Floride a ordonné à McAfee de payer plus de 25 millions de dollars de dommages et intérêts à la succession d’un homme de Floride nommé Gregory Faull, qui aurait été assassiné au Belize sous la direction de McAfee en 2012.

Faull possédait une propriété le long d’une plage à côté de McAfee, dont deux chiens auraient été empoisonnés par Faull.

McAfee avait auparavant fui le Belize et simulé une crise cardiaque afin de retourner aux États-Unis. Il n’a jamais été inculpé au pénal pour le meurtre de Faull.

