John McAfee était CASSÉ lorsqu’il est mort en prison après une virée de 100 millions de dollars dans un manoir

La femme de JOHN McAfee a critiqué les suggestions selon lesquelles son défunt mari était suicidaire à cause de problèmes d’argent et a déclaré que la « vérité » allait sortir.

Les commentaires de Janice McAfee interviennent après qu’un auteur a affirmé que John était fauché lorsqu’il est mort en prison après avoir fait exploser sa fortune de 100 millions de dollars dans des manoirs « bizarres ».

John McAfee aurait été fauché à sa mort en prison Crédit : Facebook/ John McAfee

John et Janice McAfee Crédit : John McAfee/Facebook

Le complexe de McAfee à Woodland Park, Colorado, était évalué à plus de 25 millions de dollars Crédit : Google Maps

Mark Eglinton, qui a collaboré avec le pionnier de la technologie sur un livre pendant six mois alors qu’il était en fuite, pensait que McAfee était sans le sou au moment de sa mort.

S’adressant au Mail Online, Eglinton a suggéré que McAfee avait perdu sa fortune sur le marché immobilier après avoir révélé « où il avait dépensé son argent au fil des ans ».

« Il avait son argent dans des investissements très sûrs, mais il a construit des maisons, des propriétés absolument bizarres », a déclaré l’auteur.

« Certains d’entre eux, il n’a jamais dormi une nuit dans la propriété. »

McAfee possédait, à divers endroits, de grands manoirs et complexes au Belize, au Texas, au Colorado, à Hawaï et au Tennessee, entre autres.

Le complexe de McAfee à Woodland Park, Colorado, était évalué à plus de 25 millions de dollars, mais il s’est vendu aux enchères pour seulement 5,72 millions de dollars en 2007.

Eglinton a révélé que la plus grande perte de cet homme de 75 ans était la vente de 100 millions de dollars de McAfee Associates, une société d’antivirus informatique qu’il a fondée en 1987.

Eglinton a déclaré que McAfee lui avait dit: « Les 100 millions de dollars que j’ai retirés de McAfee, ça va très vite. »

« IL NE S’EST JAMAIS PLUS LIBRE »

Janine, qui a épousé John en 2013, s’est adressée à Twitter samedi pour répondre aux affirmations de l’auteur.

« Ce n’est pas vraiment une nouvelle. John a parlé d’avoir été fauché à plusieurs reprises dans des interviews et a tweeté à ce sujet », a-t-elle déclaré. tweeté.

« Ce n’était pas la première fois que John était sans argent et il n’était pas suicidaire à cause de cela. En fait, c’était tout le contraire. Il ne s’est jamais senti plus libre. »

Elle a ajouté: « La vérité est immuable. »

Eglinton a déclaré que McAfee n’était pas en mesure de payer ce qu’il avait demandé pour le livre prévu – qui devrait sortir le mois prochain.

« Je ne doute pas que s’il avait pu aider, il l’aurait fait », a déclaré Eglinton à propos de l’avance qu’il avait demandée.

« Il a dit : ‘Je ne peux pas le faire, ma situation financière est pire que la tienne’. »

L’auteur a affirmé qu’il avait interviewé le hors-la-loi pendant d’innombrables heures sur Skype alors qu’il était en fuite – alors qu’il craignait une mise en accusation américaine en cours pour évasion fiscale.

McAfee a finalement été arrêté en octobre dernier et risquait d’être extradé avant son suicide présumé dans sa cellule de prison près de Barcelone en juin.

McAfee a été retrouvé mort dans une prison espagnole le mois dernier Crédit : Reuters

Il avait une valeur nette de 100 millions de livres sterling qu’il aurait dépensé pour de nombreuses propriétés Crédit : Reuters

Avant de tomber dans sa position périlleuse, la valeur nette maximale de McAfee était estimée à environ 100 millions de dollars.

Le livre – intitulé No Domain: The John McAfee Tapes – a finalement échoué car McAfee a insisté pour que l’éditeur le paie en crypto-monnaie, a déclaré Eglinton.

Au cours de sa vie ultérieure, le gourou de la technologie était devenu un investisseur en crypto-monnaie dans lequel il s’exprimait lors de conférences de presse et vantait différents services.

Cependant, son travail s’est rapidement tari et, plus tard, il a fait l’objet de poursuites après avoir vanté publiquement les offres de crypto-monnaie et les jetons numériques qui ont ensuite été vendus une fois que les prix ont augmenté sur les promotions.

Dans l’un de ses derniers tweets, McAfee a écrit : » Les États-Unis pensent que j’ai caché la crypto.

« J’aurais aimé le faire, mais il s’est dissous entre les nombreuses mains de l’équipe McAfee, et mes actifs restants sont tous saisis.

« Mes amis se sont évaporés par peur d’être associés. Je n’ai rien. Pourtant, je ne regrette rien. »

Les dernières révélations de McAfee surviennent quelques jours seulement après que sa femme a refusé de croire que le titan de la technologie s’est pendu dans une prison espagnole le mois dernier – restant sceptique quant à la note de suicide apparente trouvée dans sa poche.

Janice avait précédemment tweeté : « Il n’y a pas eu de [sic] d’urgence de la part des différentes autorités espagnoles impliquées dans l’enquête sur la mort de John et il est clair qu’il y a ici une dissimulation concernant les événements entourant sa mort.

« Nous n’avons pas reçu le certificat de décès, le rapport officiel d’autopsie ou le rapport officiel de la prison.

« Je comprends que les choses prennent du temps mais le manque de coopération des autorités espagnoles ne fait que confirmer nos soupçons qu’elles ont quelque chose à cacher. »