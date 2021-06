Une note de suicide aurait été retrouvée cachée dans la poche du corps pendu du gourou de la technologie John McAfee.

La découverte de la lettre est intervenue après que la femme de l’homme de 75 ans a affirmé qu’ils avaient parlé au téléphone quelques heures avant qu’il ne soit retrouvé mort et lui ait dit : « Je t’aime et je t’appellerai dans la soirée ».

McAfee a comparu devant le tribunal par vidéoconférence pendant la pandémie de Covid Crédit : EPA

McAfee aurait logé avec un compagnon de cellule, mais lorsqu’il a été retrouvé pendu, il était seul Crédit : Reuters

Janice McAfee a déclaré: « Ses derniers mots pour moi ont été » Je t’aime et je t’appellerai dans la soirée « » Crédit : Facebook/ John McAfee

La découverte des dernières pensées documentées du défunt génie de l’informatique a été attribuée à une source anonyme qui n’a pas été autorisée à parler des non autorisées à parler de l’enquête, selon l’Associated Press.

L’avocat espagnol du défunt, Javier Villalba, a informé le service de presse que la famille n’avait pas été officiellement informée de la note par les autorités espagnoles.

Le milliardaire vivait avec un autre compagnon de cellule mais était apparemment seul à sa mort, a rapporté Reuters.

Le pionnier de la technologie de 75 ans est décédé dans sa prison espagnole d’une apparente cellule suicide quelques heures après qu’un juge l’a ordonné d’être extradé vers les États-Unis Crédit : EPA

Pendant ce temps, une autopsie est en cours pour déterminer la cause du décès.

La famille du défunt fugitif cherche à effectuer une deuxième autopsie indépendante en attendant les résultats de l’autopsie officielle et a laissé ouverte la possibilité d’intenter une action en justice une fois l’enquête sur sa mort terminée, a déclaré l’avocat de McAfee, Javier Villalba, à la publication.

Le scion franc-tireur d’origine britannique, âgé de 75 ans, a été retrouvé sans vie dans sa cellule alors qu’il était incarcéré au pénitencier Brians 2 à Barcelone, en Espagne, mercredi.

La mort par pendaison de McAfee est survenue quelques heures après qu’un juge a approuvé son extradition vers les États-Unis pour faire face à un acte d’accusation fédéral pour avoir éludé plus de 4 millions de dollars d’impôts.

Les médecins n’ont pas réussi à faire revivre McAfee, des sources espagnoles chargées de l’application de la loi ont déclaré à El Pais, concluant que « Tout indique un suicide ».

McAfee était poursuivi par les autorités fédérales américaines pour 4 millions de dollars d’évasion fiscale et également par la police du Belize en tant que « personne d’intérêt » dans l’homicide de 2012 de son ancien voisin expatrié. Crédit : Getty

Le milliardaire de la sécurité informatique a été arrêté le 3 octobre de l’année dernière par la police nationale espagnole à l’aéroport El Prat de Barcelone le 3 octobre de l’année dernière dans une tentative futile de fuir le pays pour la Turquie.

McAfee était un fugitif de la loi non seulement aux États-Unis, mais aussi la police du Belize l’avait recherché en tant que « personne d’intérêt » dans le meurtre de l’expatrié américain de 52 ans, Greg Faull, 52 ans, qui a été tué à l’intérieur de son domicile. en 2012 après avoir fait toute une histoire sur les chiens de McAfee.

La femme qui était censée être mariée au magnat n’est toujours pas convaincue que son mari emprisonné s’est suicidé et a exigé des réponses.

Janice McAfee a déclaré vendredi qu’elle imposait la responsabilité de la disparition de McAfee aux autorités américaines.

Janice McAfee a déclaré avoir parlé à McAfee quelques heures avant qu’il ne soit retrouvé mort et il lui a dit qu’il l’appellerait plus tard Crédit : Reuters

« Je blâme les autorités américaines pour cette tragédie », a déclaré la femme qui a rencontré McAfee à Miami en 2012.

« À cause de ces accusations à motivation politique portées contre lui, mon mari est maintenant mort. »

Elle a affirmé avoir parlé avec McAfee des heures avant qu’il ne se pende et que l’homme n’abandonnait pas la vie.

« Ses derniers mots pour moi ont été ‘Je t’aime et je t’appellerai dans la soirée.’

« Ces mots ne sont pas des mots de quelqu’un qui est suicidaire. »

En effet, elle a continué à pester contre la suggestion qu’il mettrait fin à ses jours.

« Il ne méritait pas de mourir dans une prison sale comme un animal en cage », a déclaré Janice.

Le fugitif et amateur d’armes à feu n’avait pas pour objectif de vivre fort ou de manière extravagante, mais simplement de profiter du plein air et de siroter des boissons froides.

L’amateur d’armes McAfee a été arrêté le 3 octobre de l’année dernière à l’aéroport d’El Prat en Espagne Crédit : JOHN McAFEE

« Tout ce que John voulait faire, c’était passer ses dernières années à pêcher et à boire », a-t-elle déclaré.

« Il espérait que les choses s’arrangeraient. Nous savions qu’il y aurait une bataille difficile pour continuer à lutter contre cette situation. »

Elle a qualifié McAfee de « combattant » et qu’il était prêt à se battre contre le rap criminel auquel il était confronté.

« Il n’abandonnerait jamais de cette façon », a déclaré la femme en deuil. « Il ne se suiciderait jamais de cette façon.

« Je ne crois pas qu’il l’ait fait et j’obtiendrai des réponses. Je veux des réponses sur la façon dont cela a pu se produire.

Un juge de la Cour nationale espagnole a annoncé que l’effort pour le poursuivre aux États-Unis n’était pas une persécution politique, selon l’AP, qui a examiné une décision récente.

Il a cité le témoignage de McAfee qui a avancé une défense contre les preuves contre lui comme preuve du bien-fondé de l’affaire.

Le département d’État a exprimé ses condoléances à la famille de McAfee dans une note écrite à l’AP.

Il disait : « Nous suivons de près l’enquête des autorités locales sur la cause du décès. Nous sommes prêts à apporter toute l’assistance appropriée à la famille. Par respect pour la famille pendant cette période difficile, nous n’avons pas d’autres commentaires. »

Les résultats de l’autopsie de McAfee pourraient prendre des jours ou des semaines », ont déclaré les autorités.

Une fois qu’il était détenu en Espagne, les procureurs fédéraux du Tennessee ont intenté une action contre McAfee pour ne pas avoir déclaré les revenus générés par la promotion de crypto-monnaies alors qu’il exerçait un travail de conseil, réservé des allocutions et vendu les droits de son histoire de vie pour un documentaire.

L’acte d’accusation du Tennessee accusait McAfee de ne pas avoir payé d’impôts entre 2014 et 2018 « malgré la réception de revenus considérables de ces sources » et la dissimulation d’actifs de l’IRS « y compris des biens immobiliers, un véhicule et un yacht, au nom d’autrui ».