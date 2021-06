John McAfee a déjà tenté de se suicider en prison, selon un journal espagnol — RT USA News

Un journal espagnol a affirmé que John McAfee avait survécu à une première tentative de suicide en prison plus tôt cette année. La mort réelle du magnat de l’antivirus dans une cellule est traitée comme un suicide, mais sa famille et ses fans sont dubitatifs.

McAfee a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Barcelone plus tôt cette semaine, quelques heures après qu’un tribunal espagnol a approuvé son extradition vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’évasion fiscale et d’autres crimes financiers. McAfee aurait été retrouvé pendu et le ministère espagnol de la Justice traite sa mort comme un suicide.





Selon un reportage publié samedi dans La Vanguardia, McAfee a tenté de se suicider sans succès en février, alors qu’il était incarcéré dans un autre bloc de la prison de Sant Esteve Sesrovires, près de Barcelone.

En citant « des sources proches de l’incident », La Vanguardia a affirmé que le compagnon de cellule de McAfee avait alerté les gardes après que l’homme d’affaires lui eut tranché les bras avec des couteaux qu’il avait cachés dans un livre. McAfee aurait été transporté à l’hôpital et soigné pour ses blessures, mais un psychiatre a déterminé plus tard que ses blessures étaient superficielles et ne représentaient pas un « vrai désir du détenu de se suicider ».

McAfee a été transféré dans un autre bloc de la prison peu de temps après l’incident, où il est décédé cette semaine.

Citant des règles de confidentialité, le ministère de la Justice n’a révélé aucun détail de la tentative de suicide présumée de McAfee en février à La Vanguardia. De même, son avocat en Espagne n’était pas au courant, tout comme sa veuve, Janice McAfee. Selon le journal, la seule raison pour laquelle ces détails auraient été gardés secrets serait si McAfee l’avait demandé.





Janice McAfee a insisté sur le fait que son mari ne s’était pas suicidé et a blâmé les autorités américaines pour sa mort. McAfee lui-même avait affirmé à plusieurs reprises au fil des ans qu’il pouvait être tué en prison et sa mort ressemblait à un suicide. « Sachez que si je me pends, à la Epstein, ce ne sera pas de ma faute » il a tweeté derrière les barreaux l’année dernière, faisant référence à la mort mystérieuse du milliardaire délinquant sexuel Jeffrey Epstein dans une prison de Manhattan un an auparavant.

Accuser « responsables américains » de le menacer, a déclaré McAfee en 2019, « Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. j’étais foutu [sic]. « Un autre clip d’interview de cette année est devenu viral vendredi après que le journaliste Glenn Greenwald l’a partagé. Dans le agrafe, McAfee a déclaré que tout suicide dans son avenir serait faux et a insisté sur le fait qu’il avait un « l’interrupteur de l’homme mort » qui déclencherait la divulgation de documents sensibles non identifiés.

Alors que les détectives d’Internet parcourent toute une vie de déclarations énigmatiques de McAfee, la ligne officielle sur sa mort est encore en suspens. Les autorités ont déclaré que l’autopsie de McAfee pourrait prendre « jours ou semaines ». L’avocat du défunt entrepreneur, Javier Villalba, a déclaré qu’une deuxième autopsie indépendante avait déjà été demandée.

